【新冠肺炎】今日有1宗海外輸入個案　患者潛伏期身處巴基斯坦

▲ 本法今日有1宗海外輸入個案，女患者潛伏期身處巴基斯坦。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（8日）下午4時，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,108宗（包括1,107宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日公布的新增個案涉及一名34歲女病人，她曾於潛伏期身處巴基斯坦。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

該名女病人於3月1日至5月28日身處巴基斯坦，在6月6日發病，出現咳嗽；她與個案1105及1106有流行病學關連，由檢疫中心送院，現時入住屯門醫院。

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翻查資料，第1105宗個案為15歲女子，而第1106宗個案為為47歲男子，兩人均於在2月27日至5月28日曾到巴基斯坦，並於上周四（4日） 發病，現發燒等徵狀，現亦留醫屯門醫院。

同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。截至今日下午4時，衞生防護中心於祿泉樓共收回1,382個深喉唾液樣本瓶，當8個因為樣本滲漏需要再次提交，1,374個樣本已完成2019冠狀病毒病檢測，除6月2日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

此外，截至今日下午4時，中心共收回及檢測2,115個葵聯邨聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽性反應。

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記者：陳梓蔚