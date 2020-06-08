張曉明：香港需要二次回歸 主要問題是政治問題

▲ 張曉明批評，香港內外反華反共勢力，蓄意製造政治對立。（短片截圖）

張曉明在基本法30周年網上研討會上表示，一國兩制在探索前進的過程中，遇到了一些路障，其中包括頂層制度設計的局限，和實際工作的不足，不少值得反思和改進的地方，特別是在治權和人心等方面的問題比較突出。他引述國際知名學者指，香港需要「二次回歸」。

張曉明認為，香港的主要問題，不是經濟問題，也不少困擾基層民眾的住房、就業等民生問題，或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題，而是政治問題。「其集中體現時，是在建設一個怎樣的香港這個根本問題上，存在嚴重分歧甚至對立。」

張曉明批評，香港社會高度政治化、泛政治化、民粹主義化；政府施政動輒得咎；國家安全處於不設防狀態；國民教育難以推行等，是香港內外反華反共勢力，蓄意製造政治對立。「他們的目的不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要顛覆國家政權，顛覆中國共產黨的領導，和中國特色社會主義制度。」

張曉明指出，「現在到了打開天窗說亮話、一語道破的時候了。」只有把香港問題的本質點破、說透，不諱疾忌醫，敢於直面所存在的主要矛盾和問題，才有可能找到正確的根治的辦法。

張曉明講話全文：https://www.hmo.gov.cn/gab/bld/zxm/gzdt/202006/t20200608_21923.html

責任編輯：林曉君