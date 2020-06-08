疑不忿遭業主迫遷縱火　夫婦葬身火海尼泊爾漢否認誤殺

▲ 元朗洪水橋田心新村3年前發生鐵皮屋縱火雙屍案，涉案尼泊爾籍男子今（8日）於高等法院否認兩項誤殺罪受審。（資料圖片）

元朗洪水橋田心新村3年前發生鐵皮屋縱火雙屍案，涉案尼泊爾籍男子今（8日）於高等法院否認兩項誤殺罪受審。控方於開案陳詞指，被告因不忿業主迫遷而返回現場縱火報復，惟火勢波及毗鄰鐵皮屋，由內地來港的一對夫婦不幸葬身火海。

涉案被告Shibakumar Gurung（40歲），報稱無業，被控於2017年12月3日，在元朗洪水橋田心新村丈量約份第124約地段第3089號，非法殺害兩名死者陳嘉謨（66歲；貨車司機）及其妻子朱紅霞（55歲；家庭主婦），被告否認兩項誤殺罪受審。

控方今於開案陳詞指，案發的田心新村4間鐵皮屋80、81、82及83號由業主鄧永聯所擁有，他將鐵皮屋出租後，其中1名租客在鄧不知情下，再將鐵皮屋分租，後來情況不受控制，鄧遂於2017年底委託男子陳永高上門驅趕住客。

控方指，被告居於83號屋的其中1個房間，陳於收樓時曾與83號屋的住客發生爭執，其後陳於2017年12月1日返回鐵皮屋，乘所有人外出時將83號屋上鎖。

案發當晚凌晨時分，居於82號屋的兩名死者被大火驚醒，從兩人陳屍的位置看來，他們曾嘗試逃生，但由於鐵皮屋的惟一出口正正面向著起火的83號屋，因此兩人逃生無門，最終未及等到消防員到場便去世。居於附近的1名鄰居Reswati指，在火災發生前不久，被告曾敲她的家門，並叫她快點開門，她其後前往其他鐵皮屋跟鄰居聊天，不久便發現83號屋起火。

控方指附近有閉路電視拍得被告於起火不久後，匆忙跑離現場，被告其後被捕，於警誡下否認犯案，並稱他當時只是返回83號屋取回個人物品，他解釋匆忙離開現場，因趕往屯門醫院打針。

控方指，被告當時返回83號屋縱火報復，但卻波及毗鄰鐵皮屋的死者夫婦，控方指火災絕非意外或由任何電器起火引致，若陪審團肯定被告有意圖而縱火，則應裁定其誤殺罪成。案件明續審。

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記者：楊詠渝