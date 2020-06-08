高小初中復課前夕兩學童先後墮樓　專家：家長別太集中追趕學習進度

▲ 港大社會工作及社會行政學系教授兼防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，學童由1月中停課至今近5個月，復課對他們而言確實是適應需時。

高小至初中於今(8日)復課，然而復課前夕，本港先後有2名學童受學業問題困擾墮樓亡，包括1名10歲小四女童被發現倒臥順天邨天暉樓地面，送院搶救後不治；及一名13歲男童從黃大仙沙田坳邨順田樓高處墮下，飛墮大廈對開花槽重創，送院搶救後不治。港大社會工作及社會行政學系教授兼防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，學童由1月中停課至今近5個月，復課對他們而言確實是適應需時，建議家長及校方在這段時間多關心子女及學生的情緒，先別太集中追趕學習進度。

秀茂坪順天邨10歲女童高處墮下身亡 單親父疑女兒因長時間停課感不適應

葉兆輝表示，過往半年學童自殺數量較往年同期減少，不過學童經歷多月停課，面對復課會感到不適應及有壓力。他指，這次停課與以往放暑假有大不同，學童雖然沒有上學，但「停課不停學，一直有在家學習、做功課」，對於一些家庭環境較難讓學童集中學習，或學習能力較弱勢的學童會感到尤其困難，導致他們十分緊張及擔心，「無人知他們學到幾多，甚至學不學得到」。

他又指，於疫情期間有不少家長面對失業、減薪、家庭關係等壓力，「家長自己都有情緒要好好處理」，若處理不善，對子女情緒亦有影響，甚至會因集中個人問題而忽略子女需要，「尤其單親家庭要面對的困難更多，未必是家長不想關心子女，可能為搵食而無時間關心」。

葉兆輝建議，家長應在這段「非常時期」多留意子女有否比往常不妥，例如提出不想上學、哭鬧及出現過份害怕的情緒。如有，家長應向子女了解原因，向學校反應情況，與學校共同關心子女，必要時讓社工跟進；又呼籲學校及家長避免為追趕學習進度而給予學童過大壓力；學校亦應多關心單親家庭的子女，以彌補家庭上的不足。

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記者：洪芷晴