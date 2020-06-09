【鼻敏感】兒童患者易伴隨眼睛發癢徵狀　浸大中醫：以藥材洗眼熱敷可紓緩

▲ 香港浸會大學中醫藥學院指出，鼻敏感所伴隨的眼睛發癢不少發生在兒童患者身上。

鼻敏感相信一直困擾着不少都市人，不過鼻敏感除了會經常打噴嚏外，眼睛發癢原來有時亦是徵狀之一。

香港浸會大學中醫藥學院指出，鼻敏感所伴隨的眼睛發癢不少發生在兒童患者身上。如果患者因為眼睛發癢，而經常用手揉眼，則會出現過敏性黑眼圈。

在鼻敏感病變中，眼睛發癢一般以季節性鼻敏感（即花粉症）較為嚴重。若同時伴有眼結膜發紅、眼癢明顯者，臨床又稱為過敏性鼻眼結膜炎。

鼻敏感引發眼睛發癢，主要是因為鼻與眼睛部位鄰近，鼻黏膜與眼結膜結構類似，在變態反應中屬於同類型，故無論是鼻敏感或眼睛敏感，均可表現不同程度的鼻癢、眼癢症狀。



中醫認為，鼻敏感伴有眼睛發癢，多屬於肺經蘊熱，風邪外襲所致，治療宜清肺祛風，可以用蟬蛻、白蒺藜、木賊各6克，煎水洗眼或熱敷，同時應遠離與消除過敏原。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣