海外升學後留在當地工作 一文睇晒英美澳加紐升學

海外升學是不少學生及家長的首選，因為外地的課程選擇範圍更廣，又可增加國際視野，學到更多書本以外的知識。而且，留學生畢業後，可申請畢業生工作簽證，留在當地工作，而大部份國家的畢業生工作簽證的申請條款也較比工作簽證更為寬鬆及靈活，提升畢業生在當地獲聘的機會。受聘後就可再申請工作簽證，延長工作及居留時間，甚至可為日後移民當地舖路。

普遍來說，在香港完成文憑試的畢業生，已可報讀海外的學士學位課程，畢業後即可申請畢業生工作簽證。如果文憑試成績未能達到學士學位的入學要求，學生仍可按成績等級報道海外的一年制基礎課程或一年制文憑課程，前者在畢業後可接駁升讀大學一年級，後者更可接駁升讀大學二年級。

海外升學也不限於是年青學生的選擇，其實在職人士也可以往海外修讀碩士或博士課程，畢業後一樣可以申請畢業生工作簽證，留在當地工作。已婚或有子女的人士在海外升學時，更可為他們一併申請往當地居住、工作及讀書，換個角度來說，也為日後移民開闢了新路徑。以下精選幾個較受港人歡迎的升學國家，讓大家參考：

▲ 英國升學向來深受家長歡迎，每次升學講座都有很多家長與子女參加，索取升學資訊。

英國：重啟畢業生工作簽證

以往，英國留學生在畢業後，須於4個月之內成功找到工作以申請工作簽證（Tier 2），否則就要離開，難度不少。但英國早前剛公布新的畢業生工作簽證（Post-study Work Visa）措施，只要申請人在英國升讀學士或以上課程，畢業後就可申請為期2年的畢業生工作簽證，留學生可在簽證有效的2年期間在英國尋找工作，並在簽證到期前，再申請Tier 2工作簽證，就可延長在英國居留及工作的時間。其好處是畢業生有充足時間尋找工作，以取得Tier 2工作簽證，如果在英國工作超過5年，更可以申請永久居留。

澳洲：申485簽證留澳工作

留學生畢業後，可申請畢業生工作簽證（Temporary Graduate Visa - Subclass 485），成功申請後就可留澳工作或進修。485簽證分為兩種，分別是為期1年半的Graduate Work Stream臨時簽證，以及為期2年至4年的Post-study Work Stream臨時簽證，兩種簽證的申請要求各有不同，申請人可按需要選擇，但每位畢業生只可申請一次。當成功取得485簽證，申請者可在澳洲工作、參加職業課程或通過澳洲翻譯資格認證協會考試，有助累積移民積分，為將來移民澳洲舖路。

美國：提供兩類工作許可證

畢業生可申請CPT Visa或OPT Visa以留在美國就業，前者要求申請者必須從事修讀學科的相關行業，後者則沒有此限，申請條件較為寬鬆。兩者的獲批年期約為1年，但會因應個別學科而有所不同。此外，學士、碩士、博士等每一個學歷階段都有一次申請的機會，但同級學位則只可申請一次。

▲ 香港學生除了可透過社區學院升讀美國大學外，也有學位銜接課程供學生選擇。

加拿大：畢業生工作簽證較寬鬆

加拿大的畢業生工作簽證要求也算寬鬆，要求學生修讀的課程時間介乎於最少的8個月至2年，就合資格申請，而簽證年期可長達3年，亦沒有規定申請人不能重覆申請。

紐西蘭：工作簽證年期約2至3年

紐西蘭的畢業生工作簽證也分為兩類，如果修讀NZQF Level 7以上課程 （即學士學位或以上），修讀時間只需達到30個星期即可申請，如修讀NZQF Level 4 – 6（即證書或文憑課程），則需修讀60星期或以上才能申請。簽證年期約為2至3年，申請人其後再讀一個新的學歷，可再次提交申請，但注意修讀英文課程是不能申請。

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