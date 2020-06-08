  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (週一) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

涉攜帶伸縮警棍200粒鋼珠彈珠　28歲運輸工認罪囚8個月

社會 17:46 2020/06/08

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

去年10月27日有人在尖沙咀一帶聚集示威，28歲運輸工涉管有攻擊性武器罪，今（8日）於九龍城裁判法院承認控罪吏判即時入獄8個月。（資料圖片）

去年10月27日有人在尖沙咀一帶聚集示威，28歲運輸工涉攜帶伸縮警棍、2支彈弓、32粒彈珠及179粒鋼珠，被控管有攻擊性武器罪，今（8日）於九龍城裁判法院承認控罪。裁判官指，被告從家中帶出涉案物品前往參與未經批准的遊行集會，案情嚴重，判即時入獄8個月。

被告杜嘉俊（28歲），報稱運輸工人，今承認1項管有攻擊性武器罪。

案情指，去年10月27日下午約3時，於尖沙咀梳士巴利道花園外，約有10名身穿黑色衣物及戴有黑色面罩的人士叫嚷，當中包括被告，警員其後在尖沙咀藝術館外截停被告，並由被告背包中搜出1支伸縮警棍、2支彈弓、32粒彈珠及179粒鋼珠。被告被捕後，在警誡下保持緘默。

辯方求情指，案中的涉案物品沒有實際被使用過，又指被告為案件使家人憂心感到內疚，亦明白自己攜帶涉案物品的行為愚蠢。

裁判官指，本案的嚴重性在於被告知悉自己當日參與的是未經批准的遊行集會，而被告選擇帶同涉案物品前往，顯示被告有所準備，有理由相信被告帶武器到不和平的遊行當中，是為了阻礙及抗拒警員執勤。

裁判官又指，雖然控方僅以簡易治罪條例起訴被告，而沒有控以較嚴重的《公安條例》第33條，即在公眾地方管有攻擊性武器罪，但基於案情嚴重，判處即時監禁是唯一選項，最終判處被告監禁8個月，即時入獄。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：王仁昌

相關文章

HMV零售被指清盤前轉移資產　遭清盤人入稟追討逾302萬
今日 15:44
HMV零售被指清盤前轉移資產　遭清盤人入稟追討逾302萬
涉膠水樽擲警車兼藏鐳射筆　展覽場地工人認罪囚8個月
今日 16:56
涉膠水樽擲警車兼藏鐳射筆　展覽場地工人認罪囚8個月
疑不忿遭業主迫遷縱火　夫婦葬身火海尼泊爾漢否認誤殺
今日 17:21
疑不忿遭業主迫遷縱火　夫婦葬身火海尼泊爾漢否認誤殺

最高瀏覽

【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
今日 11:38
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到
17:36 2020/06/07
【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
今日 13:28
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張