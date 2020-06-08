【前列腺癌】David Webb前列腺癌擴散入骨　泌尿專科醫生推介4大防癌食物

▲ David Webb前列腺癌擴散入骨，泌尿專科醫生推介4大防癌食物。

現年54歲的獨立股評人David Webb在其個人網頁上透露，被診斷患有前列腺癌，部分癌細胞已擴散至骨骼。他指未來將減少投放在公共事業的時間，可能不會再花費大量時間撰寫、如踢爆「謎網股」的調查報告。

前列腺癌擴散至骨骼

David Webb表示， 於5月12日因左手手臂疼痛向骨科醫生求診，最初他以為只因過去常用鍵盤而患上腕道症候群（carpal tunnel syndrome），即「滑鼠手」。惟經過多番診斷後，確認患上轉移性前列腺癌，並已擴散至骨骼，但慶幸尚未擴至腦部。

他提到，已預期壽命減少，但會以為本地企業管治戰鬥的精神面對疾病，希望在幾年內抗癌成功。

仍然有好多事值得我繼續生存，包括我妻子、兩位小朋友，我想看到他們畢業及他們長大成人。

他又呼籲傳媒及其他人繼續追討政府及監管機構的政策失誤。最後他以解作及時行樂的拉丁文「Carpe diem」及粵語諧音加油的英文「Ga Yau！」為文章作結。

前列腺癌為本港第3常見男性癌症

根據醫管局癌症資料庫數字，前列腺癌新症數字每年遞增，2016年錄得1912宗新症，較2007年上升近6成，位列常見癌症第4位，亦屬第3常見男性癌症。

葉維晉稱，前列腺癌生長速度好慢，形容是「老人病」，男士年屆6旬發病率開始高，惟近年亦發現越來越多50歲餘歲發病的個案。

預防前列腺癌食物

泌尿科專科醫生葉維晉稱，前列腺癌於美國較普遍，但華人個案近年增多，與西方飲食文化不無關係。他認為要預防癌症可由飲食著手，包括多食蕃茄等抗氧化蔬果。

他又提及，美、德及英等地不乏有專家提出植物療法，治療前列腺癌：

例如鋸棕櫚(Saw Palmetto)，不少專家都認為對前列腺好有用，奧米加3(Omega3)食物都有用，中國都有專家提出綠茶亦有效，我深信食這些食物都可抗癌。

葉維晉表示，在飲食方面，應建立多食蔬菜、少食紅肉的健康飲食習慣，亦建議男士年年驗身。

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責任編輯：羅嘉欣