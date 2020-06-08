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【復課安排】高小復課暖心校長為學生撐傘 學校派防疫帽桌椅設膠版避免感染

教育 18:24 2020/06/08

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

學校做足防疫措施迎接復課。

小四至中二學生今日（8日）復課，學校都做足防疫措施迎接學生回校。有學校特別添置了體溫探測儀，並在每張桌椅增設防疫膠版，甚至有學校為每位學生派發防疫帽，「雙管齊下」做足防疫措施。

復課日遇上黃色暴雨，佛教康山學校的校長在學校門口迎接學生回校，並親自打開雨傘，避免學生被雨水濺濕。學校設置紅外綫探測器，為進入學校的學生量度體溫，而且每張桌椅都增設透明防疫膠板，減少互相傳染的機會。

位於油塘的福建中學附屬學校，除了增設紅外綫體溫探測儀外，更向每位學生派發防疫帽，學生在校園內活動時，可以戴上防疫帽及口罩，做好雙重保護措施。學校形容

校園再次充滿孩子的歡笑聲和老師的叮嚀聲，都是世上最動聽的聲音！

福建中學附屬學校向學生派發防疫帽。（校方提供）

至於灣仔的聖公會聖雅各小學地下大堂門口，設有兩部A.I.紅外線體溫探測儀，學生回校分兩條隊消毒雙手及量體溫；另於3樓操場設置另一部體溫探測儀，供乘搭校車回校的學生使用。

位於葵芳的佛教林金殿紀念小學在學校，門口設置體溫探測儀，並設置消毒搓手液讓每位學生清潔雙手，每位學生更獲派發防疫包。

佛教林金殿紀念小學向學生派發防疫包。（校方提供）

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責任編輯：王明芳

校長訪問 小學 福建中學附屬學校

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