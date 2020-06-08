【港區國安法】張曉明：不會擴大打擊面或羅織罪名

▲ 張曉明表示，國安機關在港設機構，會充分尊重香港的司法權和終審權。（港澳辦圖片）

港澳辦副主任張曉明指出，「港區國安法」所有相關立法、執行和司法行為，將切實保障香港居民依法享有各種權利和自由，符合現代法治原則和精神，強調不會擴大打擊面、更不會羅織罪名，以及任意出入人罪。

張曉明在政府舉辦的《基本法》頒布30周年網上研討會上，解讀「港區國安法」有關規定和王晨副委員長的說明。張曉明表示，中央維護國家安全的機構在香港設立的機構，其設置和職權，以有效防範、禁止、懲治上述四種犯罪行為和活動為原則，並充分尊重香港的司法權和終審權。

張曉明表示，宣示「打擊極少數」，不僅是為了「安民告示」，也是中央確定的一項重要刑事政策，是有關立法的指導思想和原則，也會體現在執法和司法過程中。

張曉明稱，國安法只懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預香港事務四種反對的行為和活動，與絕大多數香港居民無關；其他一般的危害國家安全的犯罪以及普通刑事犯罪、經濟犯罪等，都不在港區國安法規管範圍之內，而是依照香港政府現行有關法例處理，他強調「有些该『激活』的法律要『激活』，不能老是沉睡。」

張曉明講話全文：https://www.hmo.gov.cn/gab/bld/zxm/gzdt/202006/t20200608_21923.html

責任編輯：林曉君