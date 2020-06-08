【暑假優惠】海港城推優惠券獎賞活動　憑優惠券名店購物67折食飯半價

▲ 海港城推優惠券獎賞活動，憑優惠券名店購物67折食飯半價。

由即日起至8月31日，海港城推出消費換領優惠券獎賞活動「Always Rewarding」。顧客於同日消費每$1,000即可獲「$100購物優惠券及$50美食優惠券」1套；而消費每$5,000更可額外獲贈「$500優惠券」1張！逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，換領名額不限！最高回贈50%，賺取$14,500優惠券！

獎賞：

每日獎賞 星期二及星期日（雙倍獎賞） 消費每$1,000 $100指定購物優惠券x1 + $50指定美食優惠券x1（上限15套） $100指定購物優惠券x2 + $50指定美食優惠券x2（上限30套） 額外獎賞 消費每$5,000 $500優惠券x1（上限10張） $500優惠券x2（上限20張）

逾250個參與商戶 名店購物67折食飯半價

優惠券適用於超過250個商戶，種類繁多，包括美容產品及服務、國際著名時裝、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾和人氣食府及特色海景餐廳，應有盡有！

憑優惠券於50家參與食肆可以低至半價享用各色美食。消費每滿$100可使用「$50 美食優惠券」1張，每次最多可使用 10 張。而於200多家參與商戶使用優惠券，每次消費更可節省高達$1,500。顧客消費每滿$300可使用「$100 購物優惠券」1張，每次最多可使用 10 張；每滿$1,500 可使用 「$500 優惠券」1張，每次最多可使用3 張。

部份參與商戶名單：

皇牌美容品牌 Aveda、diptyque、Guerlain、Kiko Milano、LANEIGE、MTM Skincare & TIME by MTM、Penhaligon’s及The history of Whoo 國際著名時裝 Alexander McQueen、ANTEPRIMA、Balenciaga、Celine、Christian Louboutin、Delvaux、Issey Miyake、Jimmy Choo、Ralph Lauren、Roger Vivier、TOD'S、Marni、Max Mara、Moncler及Stella McCartney 時尚便服、鞋履及配飾 45R、Calvin Klein、Champion、Chevignon、Cole Haan、Diesel、Kate Spade New York、KURA CHIKA by PORTER、LENSCRAFTERS 亮視點、Levi’s、Marimekko、Onitsuka Tiger、Puyi Optical 溥儀眼鏡、Ray-Ban、Red Wing、SKECHERS、SNIDEL及Superga 手錶、珠寶首飾 G-Shock Casio、John Hardy、PANDORA及Swatch 品味生活及運動用品 adidas、ASICS、FILA、Gigasports、NIKE、PUMA、Reebok、SKETCHES、The North Face及VICTORINOX 人氣兒童服飾 Chicco、FILA KIDS、Kingkow及Petit Bateau 知名食府及特色海景餐廳 ANA TEN 天穴、China Tang 唐人館、Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao 翡翠拉麵小籠包、COVA、Dang Wen Li by Dominique Ansel當文歷餅店 by Dominique Ansel、Duck Victoria 城中鴨子、Du Hsiao Yeueh度小月、Godiva Chocolatier、Greyhound Café、Gyu-Kaku Japanese Yakiniku Restaurant 牛角日本燒肉專門店、Hainan Shaoye 海南少爺、House of Jasmine八月居、iCREMERiA、J.S. FOODIES、Lady M New York、Mak’s Noodles 麥奀雲吞麵世家、On-Yasai温野菜、Paper Moon、Ralph’s Coffee及TSUKADA NOJO 塚田農場

星期一至五5時後食飯享免費泊車

海港城逄星期一至五更推出多項5時後食飯購物及泊車多重優惠。由即日起至6月30日，逄星期一至五（公眾假期除外）下午5時後在海港城食肆商戶，以指定電子貨幣單一消費滿$500，即可獲得共$100美食優惠券（「$50美食優惠券」兩張）。十多家餐廳更提供限時晚市折扣優惠，切勿錯過！（詳情：https://bit.ly/3etdCON）

另外，由6月1日起，顧客於下午5時後泊車，並於餐廳堂食消費滿$100，更可免費泊車至凌晨12時！讓你慢慢細味眼前的美食與景色，或於用餐後隨心閒逛，享受生活。（詳情：https://bit.ly/3d5kToo）

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責任編輯：陳珈希