【暑假優惠】海港城推優惠券獎賞活動 憑優惠券名店購物67折食飯半價
由即日起至8月31日，海港城推出消費換領優惠券獎賞活動「Always Rewarding」。顧客於同日消費每$1,000即可獲「$100購物優惠券及$50美食優惠券」1套；而消費每$5,000更可額外獲贈「$500優惠券」1張！逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，換領名額不限！最高回贈50%，賺取$14,500優惠券！
獎賞：
|每日獎賞
|星期二及星期日（雙倍獎賞）
|消費每$1,000
|$100指定購物優惠券x1 + $50指定美食優惠券x1（上限15套）
|$100指定購物優惠券x2+$50指定美食優惠券x2（上限30套）
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額外獎賞
消費每$5,000
|$500優惠券x1（上限10張）
|$500優惠券x2（上限20張）
逾250個參與商戶 名店購物67折食飯半價
優惠券適用於超過250個商戶，種類繁多，包括美容產品及服務、國際著名時裝、時尚便服鞋履及配飾、手錶及珠寶首飾、生活及運動用品、兒童服飾和人氣食府及特色海景餐廳，應有盡有！
憑優惠券於50家參與食肆可以低至半價享用各色美食。消費每滿$100可使用「$50 美食優惠券」1張，每次最多可使用 10 張。而於200多家參與商戶使用優惠券，每次消費更可節省高達$1,500。顧客消費每滿$300可使用「$100 購物優惠券」1張，每次最多可使用 10 張；每滿$1,500 可使用 「$500 優惠券」1張，每次最多可使用3 張。
部份參與商戶名單：
|皇牌美容品牌
|Aveda、diptyque、Guerlain、Kiko Milano、LANEIGE、MTM Skincare & TIME by MTM、Penhaligon’s及The history of Whoo
|國際著名時裝
|Alexander McQueen、ANTEPRIMA、Balenciaga、Celine、Christian Louboutin、Delvaux、Issey Miyake、Jimmy Choo、Ralph Lauren、Roger Vivier、TOD'S、Marni、Max Mara、Moncler及Stella McCartney
|時尚便服、鞋履及配飾
|45R、Calvin Klein、Champion、Chevignon、Cole Haan、Diesel、Kate Spade New York、KURA CHIKA by PORTER、LENSCRAFTERS 亮視點、Levi’s、Marimekko、Onitsuka Tiger、Puyi Optical 溥儀眼鏡、Ray-Ban、Red Wing、SKECHERS、SNIDEL及Superga
|手錶、珠寶首飾
|G-Shock Casio、John Hardy、PANDORA及Swatch
|品味生活及運動用品
|adidas、ASICS、FILA、Gigasports、NIKE、PUMA、Reebok、SKETCHES、The North Face及VICTORINOX
|人氣兒童服飾
|Chicco、FILA KIDS、Kingkow及Petit Bateau
|知名食府及特色海景餐廳
|ANA TEN 天穴、China Tang 唐人館、Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao 翡翠拉麵小籠包、COVA、Dang Wen Li by Dominique Ansel當文歷餅店 by Dominique Ansel、Duck Victoria 城中鴨子、Du Hsiao Yeueh度小月、Godiva Chocolatier、Greyhound Café、Gyu-Kaku Japanese Yakiniku Restaurant 牛角日本燒肉專門店、Hainan Shaoye 海南少爺、House of Jasmine八月居、iCREMERiA、J.S. FOODIES、Lady M New York、Mak’s Noodles 麥奀雲吞麵世家、On-Yasai温野菜、Paper Moon、Ralph’s Coffee及TSUKADA NOJO 塚田農場
星期一至五5時後食飯享免費泊車
海港城逄星期一至五更推出多項5時後食飯購物及泊車多重優惠。由即日起至6月30日，逄星期一至五（公眾假期除外）下午5時後在海港城食肆商戶，以指定電子貨幣單一消費滿$500，即可獲得共$100美食優惠券（「$50美食優惠券」兩張）。十多家餐廳更提供限時晚市折扣優惠，切勿錯過！（詳情：https://bit.ly/3etdCON）
另外，由6月1日起，顧客於下午5時後泊車，並於餐廳堂食消費滿$100，更可免費泊車至凌晨12時！讓你慢慢細味眼前的美食與景色，或於用餐後隨心閒逛，享受生活。（詳情：https://bit.ly/3d5kToo）
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責任編輯：陳珈希