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【小一報名】傳統私立名校聖士提反書院附屬小學　6月26日截止申請

教育 18:42 2020/06/11

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傳統名校聖士提反書院附屬小學即將在6月26日截止招生。（曾有為攝 ）

創辦於1938年的聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反）是一所私立學校，座落於赤柱黃麻角道，更有直屬中學、開辦國際預科文憑（IB）課程的直資名校聖士提反書院。聖士提反的入學申請即將在6月26日截止，有意為子女報讀的家長要把握機會。 

聖士提反採取「Inquiry-based Learning」（簡稱IBL）教學法，重視學生的自學能力，要求他們找出感興趣的課題研究，亦著重學生的語文能力。校方聘請了15位外籍老師教授全校英文科，並以普通話教授中文。聖士提反的校舍背山面海，毗鄰泳灘，環境優美，而且設施齊備，包括草地足球場、室外游泳池等。2019-20年度的學費為89,500元，每年吸引不少家長為子女報讀。

面試考兩文三語

有意為子女報讀聖士提反的家長，可於6月8日至26日期間填妥網上申請表及上載所需文件。家長需於7月10日前親身到校或郵寄遞交學生資料冊（Portfolio），Portfolio不多於5張A4紙，可雙面用。

由於新冠肺炎疫情持續，學校取消首輪面試。校方將根據Portfolio的内容選取大約800名申請人面試，面試將在10月9日及10日進行。每名申請人需參加約30分鐘的廣東話、普通話及英語面試，内容圍繞其生活及經驗，根據他們的聆聽、理解、歸納、組織及表達能力作出評核。 

校方會從中選取合適申請人，邀請他們及父母參與11月初舉行的親子面試。欲知更多詳情，請參閲聖士提反小一入學申請

聖士提反書院附屬小學

地址：香港赤柱黃麻角道30號
電話：2813 0272
網址：www.sscps.edu.hk

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責任編輯：李世聰

中小學教育 聖士提反書院附屬小學 IB 小學 赤柱

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