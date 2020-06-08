  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (週一) 19:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【職場趣聞】男同事自己有孕吐不適？上班族遲到的N個離奇理由

職場 18:54 2020/06/08

分享：

熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

一般來說，上班族最常用的遲到理由就是「遲起床」、「塞車」或「身體不適」，但同一個藉口總不能常常使用。

上班遲到，相信有不少打工仔都試過，雖然俗語說「遲到好過無到」，但遲到始終都是不應出現的行為，容易引起老闆和同事的反感。在職場上，不少僱主都十分重視員工能否準時上班，如果打工仔例牌遲到，小則收警告信，嚴重的有機會飯碗不保。

據外國求職網站CareerBuilder一項調查顯示，有25%受訪打工仔表示，一個月最少遲到一次；當中更有12%表示，一星期最少遲到一次。該調查訪問共1014位招聘經理，以及809位不同行業的上班族。結果發現，愈年輕的員工，愈容易遲到。按年齡分類，18至34歲組別當中，遲到的人佔38%；而35至44歲組別則佔36%；至於45歲或以上的僅佔14%。

【絕世筍工】美啤酒廠請「首席遠足官」　15.5萬請人行山？

【疫境見真情】送貨司機窩心舉動　為收件者一家祈禱獲網民激讚

一般來說，上班族最常用的遲到理由就是「遲起床」、「塞車」或「身體不適」，但同一個藉口總不能常常使用。然而，世上荒謬的事層出不窮，難免有人會在這個時候發揮創意，編造出令人意想不到的遲到藉口。

【掘金最強】標普500年薪榜　最高薪CEO年薪4.5億

CareerBuilder更分享了不少奇怪的遲到藉口，發現不少人都創意爆棚，交出令人摸不着頭腦的藉口，以下就是一些荒謬可笑的理由：

CareerBuilder分享了不少奇怪的遲到藉口，發現不少人都創意爆棚，交出令人摸不着頭腦的藉口。

1. 男同事聲稱自己有孕吐，身體不適

2. 要等待熱咖啡「攤凍」

3. 占卜師警告自己當天會在高速道路遇到交通意外，於是故意改小路上班，結果遲到

4. 我的狗把我的工作日程表吃掉

5. 抵達公司後，不小心在停車場打瞌睡

6. 已在現時公司工作5年，但聲稱不小心走錯路，駕車到了舊公司

7. 有斑馬在高速公路上奔跑，阻礙交通

8. 因為沒有牛奶做穀物類早餐，所以要在上班前購買

9. 我的貓被困在廁所裡

10. 出門前看電視，忍不住想要看結局

人並不是機器，總會有精神疲憊的時候，偶爾遲到可算是人之常情。不過，有60%受訪僱主稱，期望員工可以每天準時上班；而有43%更直指，曾經試過解僱遲到的員工。雖然，有時候遲到不一定是你的問題，其實不一定要編造各式各樣的藉口，也可以坦承向老闆認錯，並在知道自己快要遲到時，預先通知同事和老闆，減輕遲到帶來的嚴重後果或損失。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【絕世筍工】美啤酒廠請「首席遠足官」　15.5萬請人行山？
17:57 2020/06/05
【絕世筍工】美啤酒廠請「首席遠足官」　15.5萬請人行山？
【抗議活動蔓延】Google母公司股東　促關注人權自由多元文化
16:58 2020/06/04
【抗議活動蔓延】Google母公司股東　促關注人權自由多元文化
【掘金最強】標普500年薪榜　最高薪CEO年薪4.5億
19:31 2020/06/03
【掘金最強】標普500年薪榜　最高薪CEO年薪4.5億
【新冠肺炎】9歲童研桌遊　疫情下成大熱遊戲年賺775萬
16:09 2020/06/02
【新冠肺炎】9歲童研桌遊　疫情下成大熱遊戲年賺775萬
【疫境見真情】送貨司機窩心舉動　為收件者一家祈禱獲網民激讚
17:47 2020/05/29
【疫境見真情】送貨司機窩心舉動　為收件者一家祈禱獲網民激讚
咖啡 占卜 早餐 電視

最高瀏覽

【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
今日 13:28
【海洋公園6.13重開】1月26日至6月12日生日港人 可領取免費門票一張
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
今日 11:38
【派錢1萬】書面登記分3類人士發放款項　18歲至49歲最快8月17日收錢
【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到
17:36 2020/06/07
【中伏飲食】觀塘連鎖餐廳凍檸茶「加料」大曱甴　港男：咁大個仔第一次遇到