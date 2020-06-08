【職場趣聞】男同事自己有孕吐不適？上班族遲到的N個離奇理由

▲ 一般來說，上班族最常用的遲到理由就是「遲起床」、「塞車」或「身體不適」，但同一個藉口總不能常常使用。

上班遲到，相信有不少打工仔都試過，雖然俗語說「遲到好過無到」，但遲到始終都是不應出現的行為，容易引起老闆和同事的反感。在職場上，不少僱主都十分重視員工能否準時上班，如果打工仔例牌遲到，小則收警告信，嚴重的有機會飯碗不保。

據外國求職網站CareerBuilder一項調查顯示，有25%受訪打工仔表示，一個月最少遲到一次；當中更有12%表示，一星期最少遲到一次。該調查訪問共1014位招聘經理，以及809位不同行業的上班族。結果發現，愈年輕的員工，愈容易遲到。按年齡分類，18至34歲組別當中，遲到的人佔38%；而35至44歲組別則佔36%；至於45歲或以上的僅佔14%。

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一般來說，上班族最常用的遲到理由就是「遲起床」、「塞車」或「身體不適」，但同一個藉口總不能常常使用。然而，世上荒謬的事層出不窮，難免有人會在這個時候發揮創意，編造出令人意想不到的遲到藉口。

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CareerBuilder更分享了不少奇怪的遲到藉口，發現不少人都創意爆棚，交出令人摸不着頭腦的藉口，以下就是一些荒謬可笑的理由：

▲ CareerBuilder分享了不少奇怪的遲到藉口，發現不少人都創意爆棚，交出令人摸不着頭腦的藉口。

1. 男同事聲稱自己有孕吐，身體不適

2. 要等待熱咖啡「攤凍」

3. 占卜師警告自己當天會在高速道路遇到交通意外，於是故意改小路上班，結果遲到

4. 我的狗把我的工作日程表吃掉

5. 抵達公司後，不小心在停車場打瞌睡

6. 已在現時公司工作5年，但聲稱不小心走錯路，駕車到了舊公司

7. 有斑馬在高速公路上奔跑，阻礙交通

8. 因為沒有牛奶做穀物類早餐，所以要在上班前購買

9. 我的貓被困在廁所裡

10. 出門前看電視，忍不住想要看結局

人並不是機器，總會有精神疲憊的時候，偶爾遲到可算是人之常情。不過，有60%受訪僱主稱，期望員工可以每天準時上班；而有43%更直指，曾經試過解僱遲到的員工。雖然，有時候遲到不一定是你的問題，其實不一定要編造各式各樣的藉口，也可以坦承向老闆認錯，並在知道自己快要遲到時，預先通知同事和老闆，減輕遲到帶來的嚴重後果或損失。

責任編輯：施雯雯