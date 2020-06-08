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衞生署發現有減肥產品含「西布曲明」　食用或增心血管疾病風險

社會 18:49 2020/06/08

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衞生署在一款名為「Leisure Slimming Capsule」的減肥產品上，發現禁用的西藥成分「西布曲明」。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（8日）指，在一款名為「Leisure Slimming Capsule」的減肥產品上，發現含有未標示已禁用的西藥成分，服用後可能危害健康，呼籲市民切勿購買或服用。

署方早前根據情報，透過一社交媒體平台購得有關產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有禁用的西藥成分「西布曲明」。衞生署正繼續調查。

「西布曲明」是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自二○一○年十一月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

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記者：陳梓蔚

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