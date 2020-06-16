【減肥大作戰】夏日炎炎要著小背心　健身教練教4招在家收手臂運動

▲ 健身教練教4招收手臂。

最近兩星期天氣突然變得炎熱，不少人重新穿上小背心時，才驚覺自己的手臂在冬天時不知不覺變粗！著無袖衫不想露出麒麟臂，不如跟Fitness First的女健身教練Michela學4招收手臂運動，準備好summer body！

第一招：Tricep Dip

將椅子放在背後，反手抓住椅子的邊緣，雙手垂直支撐身體，闊度與賻頭相若，雙腳微曲。

▲ 反手抓住椅子的邊緣，雙手垂直支撐身體。

凌空向下坐，直至手踭與賻頭成水平線，之後再撐起身體。

▲ 凌空向下坐，以手臂能量支撐自己。

這個動作可以在普通的椅子上進行，但椅子需要靠牆及有椅背，另外要留意肩膀不要縮起。每組做10至15下，共做4組。

第二招：Push Up

捉住椅子兩側，以一個直手平板支撐動作開始。

▲ 以直手平板支撐動作開始。

夾實雙臂後向下做掌上壓動作，手踭不可以超過腰部，之後重回預備動作。

▲ 利用椅子的闊度去做掌上壓動作。

Michela提醒在做這個動作時，膊頭要沉肩，不要縮起，腹部亦要用力「谷實」。新手可以先做8至10次，但腹部一定要用力才計一下，總共做4組。

第三招：Medicine Ball Pullover

曲腳平躺，向上水平伸直雙手，將藥球往後直手延伸。可以2公斤的水樽代替藥球，最好打橫緊握水樽的兩端。

▲ 向上舉起藥球後，往後直手延伸。

直至手臂去到耳朵位置，再回到垂直90度的起點，期間藥球不會碰到地下。

▲ 藥球不要碰到地面。

Michela指重覆做此做動作能夠收緊bye bye肉，而藥球接近碰到地下時，亦是在訓練腹直肌。15至20下為一組，總共做4組。

第四招：Up & Down Plank

以直手平板支撐開始，彎起右手手踭掂地，左邊重覆同樣動作，之後重回最初的直手平板支撐。

▲ 雙手重回直手平板支撐動作才算一下。

雙手重回直手平板支撐動作為之一下，共做10至15下，重覆4組。

Michela提醒，在做以上動作時，腹部及臂部亦要用力，否則就沒有效果。另外，每個動作之間的休息時間為10至15秒，休息時間越短，效果才能發揮至最大。

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記者：徐穎彤