涉10.1國慶彌敦道參與暴動　18名男女轉介區院處理

▲ 去年10.1國慶全港多區有反修例示威集會，18名男女當日被捕，當中涉及的其中2宗案件轉介至區域法院處理。（資料圖片）

去年10.1國慶全港多區有反修例示威集會，18名男女當日被捕，被控於一段彌敦道參與暴動，其中4人另被控管有攻擊性武器，另有1名21歲家庭主婦涉當日參與油麻地衝突被捕。兩案今（8日）於九龍城裁判法院提堂，各被告暫毋須答辯。案件轉介至區域法院，押後至6月24日提訊，控方擬屆時將兩案與另一案件合併處理。

首案18名被告為袁均穎（31歲；文員）、黄蔚霖（23歲；電影制作人）、黎穎霖（23歲；學生）、吳沛伶（18歲；學生）、甄衛兒（18歲；學生）、方穎雯（25歲；無業）、姚志杰（24歲；運輸工人）、宋昭鵬（24歲；學生）、彭漢深（29歲；地盤工人）、17歲男學生、雷健昌（29歲；維修工程人員）、韋珍兒（22歲；學生）、梅卓羚（24歲；會計師）、聶穎君（22歲；學生）、林耀基（26歲；攝影師）、黄炎元（23歲；海洋公園表演人員）、鄭子健（27歲；售貨員）及陳文澤（19歲；運輸工人），同被控1項暴動罪。

控罪指，他們於2019年10月1日，與羅偉洛、李翠婷、何善航、楊任濤及其他不知名人士，在九龍彌敦道213號尖沙咀警署與長樂街之間的一段彌敦道參與暴動。

另外，方穎雯、宋昭鵬、雷健昌及陳文澤各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。方被控於油麻地彌敦道一帶，攜有1枝彈弓及44粒鋼珠；其餘3人則各被控管有1至2枝鐳射筆。

次案被告林芳懿（21歲；家庭主婦）則被控於同日，與17歲男生及其他不知名人士，在油麻地窩打老道與碧街之間的一段彌敦道參與暴動。

兩案今提堂，首案被告聶穎君缺席聆訊，她的代表律師表示曾於上周五（5日）及昨日（8日）嘗試聆絡聶，但聶沒有接聽電話。控方申請發出拘捕令，獲裁判官批准。

控方申請將兩宗案件轉介到區域法院處理，屆時擬將兩案與另一案件合併，獲裁判官批准。

兩案將於6月24日在西九龍裁判法院提堂，各被告獲准以現金3,000至5,000元保釋候訊，期間不准離港及須住在報稱住址，須每星期到警署報到1次。

記者：王仁昌