【非常育兒經】打造家居迷你生態園區放孩任縱橫　建築師爸爸：經常接觸大自然才能形成環保概念

▲ 建築師的易威遠，便把居所的露台，設計成一個小小的生態園區，有花有樹有魚有鳥，使他的3個小朋友自小能在較接近大自然的環境中成長，從當中體會環保與自身關係的重要性。

環保是人類的大議題，在親子教育中，大人們要如何讓小朋友學懂珍惜地球資源，生活得環保些？父母要怎樣做才可以把一些抽象的環保概念灌輸給孩子，讓他們能在生活中自發地實行出來，如呼吸般自然？

身為建築師的易威遠，便把居所的露台，設計成一個小小的生態園區，有花有樹有魚有鳥，使他的3個小朋友自小能在較接近大自然的環境中成長，從當中體會環保與自身關係的重要性。

▲ 這個大魚缸是Wilson打造，由製造水流、過濾系統到太陽能源等設備，都是模擬一個小型的大自然生態。(黃建輝攝)

易威遠(Wilson)除了有建築師正職外，多年來一直都有在各大專學府教建築，但一年前因想多點時間照顧孩子們，便辭掉正職，只當教書一職。他解釋不想太太過於辛勞，畢竟一個人要湊3個小孩子不容易；3個孩子分別是10歲大仔Sean、7歲二女Claire和2歲的細仔Tim。

▲ Wilson跟細仔Tim玩種花。(黃建輝攝)

他的家位於太子花墟的人氣地段，但就自成一隅，擁有一個面積頗大的露台，種滿綠色植物，並有不少太陽能儲電板裝置，「這裏是3年前租下的，一直都想在鬧市裏找到這種住宅，又幸運地給我找到。」Wilson本身對環保建築有研究，而且一直關注地球氣候變化問題，源於他對大自然的喜愛。

從自然界中學習

「人類與大自然的關係是不可分割的。所以一個好的建築物，是應該以人為本，具有可持續發展的特質。因此，人要常接觸大自然，才能體會箇中的生態平衡關係，便會領略到愛惜生物或死物，這就是一種環保概念的形成過程。」他說。

▲ 大兒子幫爸爸鋸木砌枱。(被訪者提供)

正因如此，他打造這個露台成自然生態地，便是想給予孩子可以在此自由活動，隨意閒坐遊走。

「最起初時，我會刻意邀大兒子幫我手，砌木箱、鋸木條等工作，用的電工具就是利用太陽能板儲存下來的電力來充電發動；凡此種種都很自然地令他知道原來電力可以從大自然而來，但又不是必然，如果經常陰天下雨便會減弱太陽能儲電的機會，從而令他又懂得要如何善用電力，才不致浪費。」

▲ 女兒閒時會自動自覺地淋花，不用父母提醒。(黃建輝攝)

另外，他又提到女兒透過照顧露台種植的花草、魚缸、雀鳥、昆蟲，由大半年前開始主動要求吃素食，「我和太太都給嚇一跳，女兒覺得，如果人類減少吃肉，可以令到少些動物死亡是好事。於是她嘗試由自己做起，她沒有要求我們，只是我們是一家人嘛，我們也樂意一起嘗試。我們也覺得效果不錯，只是哥哥就暫時不能全吃素，太太便會額外煮一些肉給哥哥吃。」他笑謂。

孩子具獨立思考

他續說，心裏是欣賞孩子有這樣的轉變，「因為這是經過他的思考而產生的轉變，而且亦願意表達出來，作為父母感到欣慰。」至於細仔雖是幼兒階段，但他常往露台走，看到天空、感受到風、嘗過下雨，知曉自然界的日夜變化，最愛夜裏見到月亮時，會興奮地叫出來。

▲ 房間內有鞦韆玩，小朋友玩到不亦樂乎。(黃建輝攝)

Wilson除了打造露台自然環境外，他亦會像一般的環保家庭般，電器家具大部分採用二手，「都是那句，香港人物質太富裕，許多『垃圾』都是舊而不殘，善加利用，還可以有無限改造可能。最方便的便是用來做枱、做櫃、做玩具。」

難怪，他介紹孩子房讓記者參觀時，便看到有自製的盪鞦韆、半天吊的攀爬架，都是他們三兄姐弟最佳伸展身手的好玩意。

▲ 房間設置了攀爬架，兩兄妹常做這些倒吊動作當運動。(被訪者提供)

雖然說到他和太太都是無為而治的自然派父母，事事讓孩子自然領會。但原來，他都會訂立一些人為的環保規條，要孩子們試著遵行，儲沖涼水來當沖廁所水便是一例。

「因為大廈不是用鹹水沖廁的，加上我們有兩邊浴室，但只有一邊浴室是即開熱水，孩子房的浴室熱水正好需要開約幾十秒後，流出來的才是熱水。於是，我要求他們在等熱水時，那些先流出的凍水儲在桶內，有需要時便倒入馬桶中作日常沖廁之用。起初他們很樂意，好玩嘛，但做得多便覺得煩，許多時，他們便乾脆選擇去我們房的浴室沖涼便算。」他笑著說出來。

▲ 小朋友順手拈來，甚麼都可以玩餐飽。(被訪者提供)

記者也笑了，果然是小朋友，理所當然的軟弱，其實我們成人何嘗不是如此軟弱？甚至更多時比他們更不堪，難怪，人類搞了幾十年的環保，還只是寸進。但還是要多得像Wilson這樣的有心父母，願意以身作則，身體力行地去培養自己的孩子，成效雖不會一蹴即就，但可見工夫是不會白費的呢！

記者：郭秀芳