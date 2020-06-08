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【居屋2019】馬鞍山錦暉苑已售罄　單身配額餘約224個

社會 19:22 2020/06/08

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房委會宣布，錦暉苑單位已售罄。（資料圖片）

居屋2019正在進行揀樓程序，輪到一人申請者揀樓，至今已售出4,680個單位。房委會今（8日）公布，馬鞍山錦暉苑所有單位，已全部被選購。

房委會明日（6月9日），將邀請150位一人申請者獲揀選居屋單位。

房委會今邀請150組一人申請者出席揀樓，最終全日117名準業主到場，一共賣出108個單位。今期居屋自去年12月9日起開始揀樓，至今共有4,680個單位成交，當中綠表2,339個及白表2,341個。出售的單位包括尚文苑42伙、錦暉苑12伙、旭禾苑54伙。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，售價由155.5萬至529萬元不等。而冠德苑、凱德苑、雍明苑、錦暉苑所有單位已經售罄。

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記者：吳卓峰

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