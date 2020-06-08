【在職媽媽】忙於工作失去健康更未能陪伴癌母　媽媽棄百萬年薪重拾親子時光

▲ 台灣一名約40歲的在職媽媽雖坐擁高薪厚職，但長期在職場搏殺6年的經歷，卻令她錯過包括陪伴兒子成長的時間。

在繁忙的都市生活下，相信不少父母都要出外工作養家。台灣一名約40歲的在職媽媽雖坐擁高薪厚職，但長期在職場搏殺6年的經歷，卻令她錯過包括陪伴兒子成長的時間，更犧牲了自己的健康，讓她毅然決定辭職，並指：「即使未來的工作薪水差一點，但陪伴孩子的時間多一點，再辛苦也值得」。

據這名在職媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文指，自己過去在一家大公司任職了近6年，年薪近百萬元新台幣，然而打拼事業卻讓她犧牲了孩子成長的時光及自己最寶貴的健康。

據她憶述，自己甚至在母親癌病末期時，因為工作的關係沒有更多的時間陪伴對方走完人生最後的時光，那怕母親當時需住院開刀，自己也依舊在工作。

事實上這些年來寄情工作，這名在職媽媽的身體亦日漸變差，「五年多的時間賺來了每天要吃一堆藥」。直到兒子上小學時，兒子經常提到希望她可以和其他同學的母親一樣，接送自己上學，種種因素讓她毅然決定辭職。

直到某天當她看到兒子的周記寫道：「以前媽媽在xx上班，雖然是大公司，但我知道媽媽很辛苦。所以我支持媽媽換公司，要好好照顧身體健康，不要太累」，她便知道自己辭職的決定是對的，並指：「即使未來的工作薪水差一點，但陪伴孩子的時間多一點，再辛苦也值得。」

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責任編輯:王明芳