半癱漢疑肛門被塞紗布死因續訊　死者被指入院前曾上吐下瀉

▲ （經濟日報資料圖片）

半身癱瘓的六旬智障漢居住護老院期間因不適送院，兩天後不治，醫護人員發現死者肛門塞有紗布等異物，死因裁判法庭今（8日）午續研訊。護老院保健員引述護理員指，死者入院當日曾嘔吐及腹瀉。替院友定期做檢查的醫生供稱，死者生前曾做腸道造影檢查，過程毋須塞入外物。

死者王志成（60歲）於2016年1月31日被送往聯合醫院接受治療，並於2月2日證實身亡，死因庭今展開研訊。

定期到牛頭角劍橋護老院替院友做檢查的診所醫生何廣志供稱，院舍有紀錄指死者曾於2015年7月曾就腸道造影進行檢查，但該檢查並非手術，過程亦毋須將外物塞入死者體內。何續指，死者在院舍不時有失禁的問題，護理員於一般情況下不會塞外物入肛門，他亦未見過或聽聞有護理員曾替死者塞外物。

護理員鄭秀娟供稱，她向死者餵食時發現其胃口不佳，進食量比平日少。鄭於書面供詞提及，於2016年1月30日，即死者送院前1天，她經過房間門口聽到其他護理員指被告失禁，鄭負責將清理好的紙尿片及污物棄掉，及至2月1日上班時才聽說肛門塞紗布一事。

鄭於庭上否認曾塞紗布於死者體內，並指院舍沒有指示護理員可以替病人塞藥給，若院友嘔吐或腹瀉則會被送院。

死因研訊主任讀出護老院保健員王曉波書面供詞，王指院舍的護理員於1月31日發現死者面色差，有嘔吐及腹瀉情況，王測試過死者含氧量低，故召救護車將死者送院。

王續指，院舍於當日及翌日接到聯合醫院來電，問及死者送院前的身體狀況等，並質問王「點解唔用紗布塞？」，王當時回應指，學習急救時老師沒有教過用紗布。聆訊明續。

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記者：林欣樂