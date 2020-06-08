公屋聯會請願　促政府改良公屋「租金援助計劃」

▲ 公屋聯會今早到房委會請願。

公屋聯會代表今（8日）往房委會總部請願，要求房委會免租兩個月，紓緩公屋居民負擔，以及優化公屋租金援助計劃。

公屋聯會稱，按最新公布，失業率升至5.2%，創逾10年新高。本地經濟受到新冠肺炎、社會事件及國際貿易糾紛影響，公屋戶收入大減，不少家庭成員面臨失業困境，部分需利用積蓄維持生計。

聯會稱，雖然政府已推出抗疫措施，紓緩市民部分經濟負擔；但今年房委會將進行兩年一度租金檢討，相信今年將按機制須加租。聯會認為，房委會有必要提供免租，紓減加租壓力，並進一步優化「租金援助計劃」，讓更多有公屋租戶得到幫助。

聯會憂慮，房委會7月或公布公屋租戶須加租至「封頂」一成；但目前香港受疫情影響，經濟受挫，建議房委會為公屋租戶提供兩個月免租，亦同時寬免「富戶家庭」兩個月基本租金，抵銷加租所帶來的壓力。

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責任編輯：吳卓峰