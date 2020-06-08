【派錢1萬】私隱專員深信政府收集的個人資料屬最少和必須　提醒慎防偽冒網頁

▲ 私隱專員黃繼兒深信政府收集的個人資料屬最少和必須，提醒市民慎防偽冒網頁。（資料圖片）

政府今日（8日）公布「派發1萬元」的詳情，過程中要收集市民個人資料，引起部分人士憂慮。個人資料私隱專員公署表示，深信所收集的個人資料實屬最少和必須，使用該等個人資料亦受適當的限制，並已確保在處理個人資料的過程中達致方便、快捷、安全、穩妥，符合《私隱條例》的規定。

私隱專員黃繼兒認為，該計劃登記的「收集個人資料的聲明」中，已列明個人資料的使用目的包括日後用於類似計劃，因此政府日後若為此直接相關目的，是可以沿用有關個人資料。而政府和任何機構如需將這些個人資料用於其他新的目的，則必須得到資料當事人的自願和明確的同意。

黃繼兒又提到，該計劃的官方網站中提到收集的資料會先存放七年，之後再作檢討。私隱專員接納屬合理並符合原來目的之實際所需，「七年」亦是現行涉及財務資料的一般期限。

另外，政府表示整個處理登記及發放款項的電腦系統及流程，均已通過獨立顧問的私隱影響評估，以確保計劃的業務流程和相關系統設計，符合法定的要求。私隱專員過去曾就有關該計劃的資料保安事宜向政府提供意見，相信該計劃能符合《私隱條例》有關的要求。

私隱專員公署最後提醒市民，在提供個人資料前要謹慎，慎防偽冒網頁或詐騙電話。

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記者：陳梓蔚