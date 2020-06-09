【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask 7月再推七色彩虹口罩

▲ OxyAir Mask 7月再推七色彩虹口罩。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，但仍有零星確診個案出現，口罩已成為港人不可或缺的必須品。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK早前推出彩虹口罩三色別注版，網民反應熱烈，日前Oxyair Mask HK宣布7月將推出七色彩虹版口罩。

Oxyair Mask HK於fb報告口罩出貨的最新情況，早前5月中已訂購口罩的客戶最遲可於6月15日前收到口罩。而訂購彩虹口罩三色別注版的客戶則可依照早前公布的出貨日期依次序收到貨品。

▲ 早前試產橙色口罩。（相片來源：Oxyair Mask HK）

另外，Oxyair Mask HK又宣布七月份將推出七色彩虹版，但有關口罩的數量有限，將更改以往抽籤的方式，由以往抽籤購買名額改為設定固有的登記名額，再抽籤出貨先後次序。Oxyair Mask HK又透露將著手計劃生產Level 3口罩產品。

口罩規格

規格: PFE≧99%, BFE≧99%, VFE≧99%

尺寸: 17.5 x 9.5cm

顏色: 粉紫色，粉紅色，粉綠色，藍色，黃色，橙色

產地: 香港

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責任編輯：陳珈希