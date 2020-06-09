【減肥陷阱】肉類熬湯愈熬愈高熱量　黃凱詩：老火湯當水飲易致肥

▲ 營養師黃凱詩表示，老火湯以肉類熬湯，那碗湯的熱量也不容忽視。因此，春夏宜飲滾湯。

找我進行減磅計劃的朋友，有三成多都有這個疑問︰「我覺得上天很不公平，我不吃零食，又不愛甜點，還滴酒不沾，總不知怎麼會增磅？」

致肥陷阱多的是！要知道，就算是只愛吃魚，若不自控地吃，多出來的熱量，同樣會轉化成脂肪，儲存體內。

不過，自從疫情稍為緩和，這陣子，多了這類戰友︰「詩詩，疫情開始後，常在家工作，省出來的時間，多了煲老火湯，這就是我增磅的原因嗎？」

▲ 黃凱詩指出，煲老火湯時間長，豬骨或豬肉的脂肪會溶於湯水中，湯水的熱量亦會增高。（iStock圖片）

「都可說是原因之一，畢竟，湯不能當水飲。」我答道。

「我是你多年的讀者，知道不宜用豬骨煲湯，因為連骨的肉和骨髓中含脂肪較高，我已經改用瘦肉或豬腱，但體重也依然徐徐上升。」她懊惱地說道。

我問︰「你一次用多少豬腱？」

她說︰「差不多100元！」

春夏宜飲滾湯

我笑言︰「那麼大件的肉，熬一家四口的湯，一定很甜美！要知道，隨着煲湯加熱的時間增加，肉類的脂肪也徐徐流出，就算是最瘦的肉，每両也有3克脂肪，所以，以肉類熬湯，那碗湯的熱量也不容忽視。」

「要是我很喜歡飲湯，夏天有甚麼湯水推介？」她點點頭表示知道，然後再問。

「滾湯會較佳，例如︰冬瓜肉粒湯、絲瓜肉片湯、紅莧菜豬潤瘦肉湯及芫茜魚片湯等，都是很簡單且美味的湯水。」我建議。

撰文：黃凱詩（營養師）