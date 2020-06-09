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【KO便秘】都市人濕熱易便秘　中醫推介修身必飲15分鐘自製通便消脂茶【附食譜】

保健美顏 11:34 2020/06/09

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中醫推介修身必飲15分鐘自製通便消脂茶

相信一眾男女老少都曾經有大便不暢，即便秘的問題。便秘有很多原因，除了最直接的飲食習慣、生活作息時間外，也要考慮居住環境、個人體質、精神狀態等，就中醫的角度出發，便秘跟氣虛、血虛、腎虛、外感、濕熱等有密切關係。

部份精神緊張的病人更試過因長期便秘懷疑自己有大腸癌，幸好最後純屬虛驚一場。其實改善腸道健康有很多方法，今日註冊中醫師何顯毅就為大家送上一款簡易花茶，改善腸道健康，清除宿便，對女士而言更有一定的修身健美功效。

通便消脂茶

（所有材料可在一般中藥房購買）

材料（一升水份量）：

  • 番瀉葉6g
  • 炒麥芽1.5g
  • 炒谷芽1.5g
  • 山楂3g
  • 火麻仁6g
  • 甘草3g
  • 桂花3g

功效：

番瀉葉：為本花茶最重要的通便藥材，有瀉熱行滯、通便利水的作用，可促進腸道蠕動功能。

炒麥芽：主要作用為消食健脾，改善脾胃功能。

炒谷芽：功效上類似於炒麥芽，同為消食健脾，改善脾胃功能。

山楂：有促進消脂的作用，但有胃酸過多、胃酸倒流的病史，則不宜加入本藥。

火麻仁：為本花茶另一種重要的通便藥材，有潤滑腸道的作用。

甘草：有清熱解毒、抗炎、抗過敏的作用。

桂花：主要作用為散寒暖胃，改善體質。

飲法：

將所有材料放入熱水壺內焗15~20分鐘即可飲用，或先放入茶包，泡水飲用。

飲用時可對藥材作適度擠壓並攪勻花茶以調味。

注意：

番瀉葉、山楂不宜過多。

飲後數小時內可有便意，不建議睡前或出席重要場合前飲用。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

撰文 : 何顯毅 醫宗堂 註冊中醫師

食療湯水 中醫師 中醫 便秘

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