【救救動物】元朗唐狗遭鐵鏈束頸綁欄　暴雨中被逼罰企狗主涉虐畜被捕

▲ 元朗唐狗遭鐵鏈束頸綁欄，暴雨中被逼罰企狗主涉虐畜被捕。

本港各區連日降暴雨，元朗一隻唐狗近日遭人用鐵鏈束頸，綁在屋外欄杆上，由於鐵鏈過短，狗狗前腿無法著地，只能靠後腿站立，變相在暴雨下「罰企」。愛護動物協會（SPCA）接報到場後，認為事件涉及殘酷對待動物報警，警方到場後拘捕43歲男狗主。

遭鐵鏈綁屋外欄杆淋雨

有網民上周六（6日）於Facebook群組「屯門公路芝蔴糊黑唐狗之醫療情況」分享相片，指「虐畜以（已）報警處理」，從相片可見，一隻戴有面罩的唐狗遭人用鐵鏈綁在村屋外的欄杆上，由於鐵鏈過短，唐狗猶如被「吊頸」一樣，前腿無法著地，只能扶著牆上，僅靠後腳站立。由於當天下雨，唐狗站立的地方沒有遮蓋處，導致牠在暴雨下被逼「罰企」，渾身濕透。

43歲男狗主涉虐畜被捕

愛護動物協會表示，當日下午約5時接獲市民舉報，指在元朗發現一隻狗被短鐵鏈綁在屋外，上半身不能著地，嘴部戴上口罩，暴露在大雨之下。愛協督察隨即趕到現場，經初步觀察後認為事件涉及殘酷對待動物，於是通報警方。

警方到場調查後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名姓張43歲張姓男狗主，案件交由元朗警區刑事調查隊第2隊接手跟進。而該狗隻則由愛協督察帶走，並送往協會香港中心交由獸醫檢查。

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責任編輯：熊詠思