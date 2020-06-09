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【BB大晒】黎振燁陪太太BB回家坐月　新手爸爸：希望他健康快樂成長

娛樂 10:20 2020/06/09

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黎振燁榮升爸爸，昨日陪同太太及BB出院。

上星期，黎振燁首度榮升爸爸。黎振燁太太早前產檢時，發現胎兒出現臍帶纏頸問題，幸情況不太嚴重，不過為了BB健康著想，二人在6月3日決定剖腹產子，並平安誕下兒子。昨天（6月8日）正式出院。

昨日，有傳媒拍得黎振燁陪同太太出院，而黎太生完後的情神良好，不過因香港連日大雨關係，黎太留院至昨天才正式回家坐月。出院時，黎振燁都抱緊太太及BB。

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黎振燁指想在事業穩定時生多個。

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之後，黎振燁指太太返回他的父母家中坐月，BB身體健康，是醫院房內喊聲最大的BB。BB主要食母乳，不過會加上奶粉。他又指由於曾有湊B經驗，因此都有幫手餵奶。

黎振燁表示BB現未有名字，希望他可以健康快樂成長。他又稱待自己事業穩定後想生多個，讓BB有兄弟姊妹陪伴。

黎振燁復工無期

今年4月，黎振燁被爆背孕妻偷食朱智賢，出軌一事受全城關注。黎振燁的事業大受影響，現時復工遙遙無期。不過，他就獲太太大方原諒，現時專心照顧家庭。

黎振燁早於2009年入行，但在TVB跑龍套3年後便離開，之後轉投香港電視。2016年，他在黎太的鼓勵下參加《香港先生選舉》，並奪取冠軍，再次重返TVB。

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黎振燁事業停頓，復工遙遙無期。（電視截圖）

2018年，黎振燁加入《愛•回家之開心速遞》演上市公司副主席「Jacky」，與大小姐的戀情引起網民關注。他亦在《再創世紀》和《是咁的，法官閣下》中有不俗的表現。

正當黎振燁的事業穩定發展之際，卻爆出背妻偷食的醜聞，前途盡毀。

現時他有份參與而未播出的劇集只餘下《唐人街》、《愛美麗狂想曲》與《食腦喪B》，但他亦未知何時復工。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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