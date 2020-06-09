【BB來了】張馨月孕味濃疑似懷胎8月　傳林峯將豪宅加太太名字獎勵生B

▲ 傳林峯和張馨月快做新手父母。

林峯和張馨月在2019年除夕夜突然宣布結婚，當時林峯指人生步入新階段，今年多次傳峯嫂張馨月已懷孕，並看中醫調理身子，迎接做鼠年媽媽，而昨日有傳媒就報導，指張馨月已懷胎8月，更已搬入林峯中半山住所安胎，為做媽媽做足準備。

林峯於去年除夕宣布與內地模特兒張馨月婚訊，表示人生步入新階段，日前有傳媒指出，張馨月已懷胎8個多月，並在居住在林峯中半山的帝景園安胎。

▲ 林峯和張馨月婚後保持低調。（取自微博）

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不過，由於疫情關係，現於海外的林峯媽媽，未能返港照顧張馨月，因此林峯已聘請了兩名陪月員幫手照顧愛妻，報導更指老爺奶奶得知家嫂陀B後，已獲贈珠寶首飾，更在帝景園單位上加上了新抱名字，不過後來證實該單位仍是由林峯爸爸林華國和林母持有。

林峯疑快為人父，對被懷孕一事，林峯未作回應，只透過經理公司表示「私人事不作回應。」

▲ 張馨月近日照片略見圓潤。（取自微博）

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事實，這半年張馨月多次傳出有喜，並指她經常到訪圈中知名中醫，喝安胎藥調理身體，希望可產下健康寶寶。

有傳媒求証林峯表妹林夏薇，她只說希望事件成真，但卻露口風指，身邊許多人都比她更快為人父母，未知是否暗示已知林峯有喜事。

▲ 投入玩抖音的張馨月，孕味甚濃。（影片截圖）

而查看張馨月近來社交平台照片，都似乎刻意遮肚，其中一張相雖穿上黑色上衣，但臉龐比之前飽滿，形纖瘦的她上半身亦較圓潤。

同時，近日以短髮玩抖音的她，也見瞼圓圓，孕味極濃。

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