【飛虎之雷霆極戰劇透】第18集劇情預告　Sam借布朗接近家成

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第17集講到歐陽正對賀進有所忌違，溫海明查暗訪苦無頭緒；賀進設下英雄宴，向正作出試探。

第18集 （10/6）

國棟與文龍分別追查龍父之死，線索指向「史密夫奇案」，始發現當年仍有未解之迷。

歐陽正的美國業務遭受恐怖襲擊威嚇，直覺與賀進必有關係。

歐陽正懷疑賀進與卓天萊有莫大關係，逼使志強一同對抗，國棟苦苦追問卻遭母親勸止，國棟孤單無助，沒能改變任何事情。

文龍對國棟翻查亡父之秘耿耿於懷，國棟剛好出現。

棟、龍各懷心事，決意當面解決一切，浩然本想調解卻被拒絕。

龍父墳前，兩人堅決維護自己父親，無奈針鋒相對，終決定分道揚鑣，各自追查真相。

賀進對歐陽正一家不斷進逼，敏儀不疑有詐，林慧（正妻） 卻從賀進身上看出卓天萊的影子，強壓不安思緒。

歐陽正被手下出賣帳目，矛頭直指賀進。

Sam與布朗久別重逢以槍會友，藉此接近家成，暗中查探警方的核心人物，以防晶片一事受到阻礙。

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