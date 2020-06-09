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【麥當勞優惠】麥當勞蝦堡系列強勢回歸　用銀聯二維碼購買滿$30或以上減$10

精明消費 11:11 2020/06/09

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

麥當勞「蝦堡系列」由6月5日起強勢回歸！（圖片由麥當勞提供）

麥當勞「蝦堡系列」由6月5日起強勢回歸，「滋味蝦堡」、「菠蘿蝦堡」、「魚柳蝦堡」和「Double蝦堡」再度登場，同時亦推出「大大杯熱帶菠蘿特飲」及脆薯皇等美食！

「蝦堡系列」當中的「滋味蝦堡」由泰國直送的彈牙蝦餅與多種豐富食材結合，於芝麻麵包中加入炸蝦餅，配上千島醬、芥末醬及爽脆生菜，令人無法抗拒；如果想感受蛋黃醬的鹹香惹味，可試試「菠蘿蝦堡」。

現凡購買任何超值套餐加HK$8，即可享用「大大杯熱帶菠蘿特飲」。而超值套餐均可選配「脆薯皇」或中薯條，讓大家自由配搭心水套餐！

大家更可以使用銀聯二維碼享受買任何麥當勞食品滿HK$30或以上減HK$10的優惠，即只需$24起（不同餐廳有不同價格）便可享用到蝦堡套餐。每日可使用一次，月慳$300！此外，麥麥送晚上6時至凌晨12時繼續免運費，抵上加抵。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

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