【多仔夫妻】90後夫妻連誕9子女　29歲丈夫不排除再生︰老婆有病不能結紮

▲ 內地一對90後夫妻一連生了9個孩子，更準備迎接第10個。

今時今日養一兩個孩子已不容易，更何況是9個。內地一對90後夫妻一連生了9個孩子，更準備迎接第10個，家庭成員愈來愈多。丈夫因「老婆有病不能結紮」，不排除再生。

綜合內地傳媒報道，廣西河池市一對90後的年輕夫妻居於深山，多年來生了9個孩子，包括3個女兒和6個兒子。最大的孩子今年已12歲，當中6個孩子就讀小學。

準備迎接第10個孩子

這對年輕夫妻因為多子，成為當地熱話。他們似乎沒有停止生育的打算，妻子現在正懷孕，再過3個月第10個孩子便出生。

29歲的丈夫受訪時指，他平日外出在工地打工養家，一天約賺200元人民幣（約220港元），暫時足夠一家的生活費，而且家裡有種粟米，能夠自給自足。

別人看來要養活一家11口很吃力，但這名年輕爸爸對未來充滿希望，認為只要努力打工，慢慢就可以賺夠孩子的生活費及學費，讓孩子上大學，沒錢他就去借貸。

妻在家產下4子女

他又透露妻子有在家產子的經驗，9個孩子中有4個在家中由他的母親接生，另外5個孩子則在醫院出生。

有人問他已生了這麼多孩子為何還要生，他也一臉無奈，指出因為30歲的妻子有病不能結紮，故一直生下去。

不過，他歸咎於妻子有病不能結紮，引起網民討論。不少網民認為即使妻子不能結紮，身為丈夫的他也可以去結紮，亦有人奇怪他為何不用避孕套避孕，卻將責任推給妻子。

另有網民認為只要父母養得起，一家人開心就好，生幾多個不是問題，也不必別人批評。

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責任編輯︰王明芳