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【2020父親節】皇家太平洋酒店推美饌無限點放題　網上預訂付全費即享7折優惠【內附連結】

休閒 10:47 2020/06/09

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

皇家太平洋酒店柏景餐廳推父親節自助餐，網上預訂付全費可享7折優惠，享受豐富海鮮任點任食。(酒店提供)

尖沙咀皇家太平洋酒店柏景餐廳於父親節前後2日，推出父親節美饌盛會，其中的「吃喝無限點」便以放題形式呈上源源不絕的即製佳餚；中西美食應有盡有，即點即製。大家只需在餐單上點選喜愛的菜式，服務員就會隨即把豐盛的美食送到大家面前。並且最著數是有提早預訂優惠，最少一天前於網上訂座及繳付全費，可享高達7折優惠。

先說午餐的精選美饌，推介有法式紅酒慢煮牛肋肉、帶子炒鮮奶、鹽燒三文魚頭、日式天婦羅等，而晚餐時段有烤美國西冷牛肉配黑椒汁、蜜餞牛舌、酥炸廣島蠔、烤乳酪羊排、日式鵝肝燒飯糰等。新登場的東南亞滋味包括黃金脆魚皮、黃金雞翼、印式咖喱雞、泰式炸蝦餅、七味脆豆腐更是不容錯過，滋味無窮。

鹹蛋黃炸魚皮，超惹味。(酒店提供)

為了孝敬偉大父親以及昇華客人的用餐體驗，每位客人可尊享滋補的竹笙花膠螺頭燉豬腱湯、凍海鮮拼盤及特選刺身拼盤乙客，惠顧晚餐的客人更可額外獲贈波士頓龍蝦半隻，定必令嗜吃的爸爸捧腹而回。

此外，還有一系列健怡沙律、日式刺身壽司、滋味海鮮、燒烤美饌、粥品麵食、中式點心及精緻甜品等，任君選擇，

「吃喝無限點」午餐  
日期 2020年6月20日及21日 (周六及日)
時間 首輪：11:30am-1:30pm
次輪：2pm-4pm
價錢 成人$418、長者$338、小童$288
   
「吃喝無限點」晚餐  
日期 2020年6月20日及21日 (周六及日)
時間  首輪：6pm-8pm
次輪：8:30pm-10:30pm
價錢  成人$608、長者$518、小童$328
部分菜式只於晚餐時段供應; 所有價目加一服務費   

記者：趙景隆

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