民政事務局前局長何志平紐約時間周一刑滿出獄　料遣返香港

▲ 何志平涉嫌在美國賄賂非洲官員，2018年12月被紐約南區聯邦地方法院裁定7項罪名成立。（資料圖片）

在美國被裁定貪污及洗黑錢等7項罪名成立的民政事務局前局長何志平，並於當地時間周一服刑約兩年半後刑滿出獄。據知，何志平的美國簽證已被註銷，按程序，他在出獄後會直接被美國移民局接走，送到羈留中心，等待遣返香港。

何志平涉賄案7項罪成 最高可判囚65年

何志平於2017年11月在美國被捕，多次申請保釋但不獲批准。紐約檢察部門指他代表中華能源基金會，在2014至2017年間企圖透過賄賂乍得及烏干達總統，為中國華信能源公司獲取開採石油的權益。他被裁定賄賂非洲官員案7項控罪罪成，被判監禁36個月，並罰款40萬美元，刑期較控方建議的5年少。

何志平判囚3年罰款40萬美元

何志平於2002獲時任特首董建華委任為民政事務局局長，他在任內推動鄉郊代表雙村長制、賭波合法化、以及舉辦奧運馬術賽等工作。何志平2007年卸任局長後，獲發金紫荊星章。他後來加入中華能源基金委員會，並於2013年擔任中華能源基金會秘書長。

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責任編輯：郭詩詩