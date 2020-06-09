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【那些我愛過的人】長腿蘇皓兒與林文龍合演父女　曾到韓國受訓拍檸檬茶廣告受注目【多圖】

娛樂 11:47 2020/06/09

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新劇《那些我愛過的人》林文龍蘇皓兒父女檔上場。

由林文龍、黃翠如、連詩雅和馬貫東領導主演的新劇《那些我愛過的人》在昨晚（6月8日）首播。在《那些我愛過的人》內，演姜煜誠（林文龍飾）女兒姜子優的蘇皓兒（Chloe），是首次拍TVB劇。

蘇皓兒在《那些我愛過的人》第1集戲份不算很多，但與飾演父親的林文龍表現甚自然，令人期待她往後在劇中表現。之後蘇皓兒（Chloe）在《那些我愛過的人》中更將與朱嘉炳（顧定軒飾）和莫宇謙（李任燊飾）有感情戲。

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Chloe表現令人期待。（《那些我愛過的人》截圖）

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校花選舉入行12年

被網民封為「翻版周慧敏」的Chloe，早在2008年以學生身份參加《第12屆 Yes! 全港校花校草選舉》，更入圍最後20強。

在2011年與太陽娛樂文化簽約為旗下平面模特兒，2015年簽音樂合約，經選拔後加入女子音樂組合As One，並與另外三位成員 陳嘉茵（Kayan）、陳苑澄（Tania）、吳思佳（Shin）一起到韓國受訓，可是組合在2017年解散。

Chloe曾拍陽光檸檬茶廣告。（網上圖片）

歷代陽光檸檬茶主角回顧　最新陽光少女Chloe大起底

Chloe令更多人注意，是在2018年，因為她參與由Dear Jane演出及翻唱1989年陽光檸檬茶電視廣告的經典神曲《Sol #4》演出，成為新一代陽光少女，事後Dear Jane主音Tim笑稱之自己年紀比Chloe大太多，因此MV像阿叔追少女。

白滑長腿 IG吸睛

在Instagram相當活躍的Chloe，不時和網民分享生活照，受新冠肺炎疫情影響期間，大量幕前工作叫停，令Chloe多了時間行山和做運動。

熱愛運動的Chloe的腹肌非常明顯，加上她的白滑長腿，令不少粉絲留言表示：「羨慕！」。

Chloe經常運動。（取自蘇皓兒IG）

Chloe長腿相當吸睛。（取自蘇皓兒IG）

Chloe化身美少女戰士。（取自蘇皓兒IG）

Chloe充滿健康氣息。（取自蘇皓兒IG）

 

曾與王宗堯拍拖

除分享生活照片，Chloe也會分享心情。

曾與王宗堯是情侶，可是拍拖2年並到同居階段的Chloe，最終卻分手，當時她在IG留言：「說再見很不容易。2020年還是決定了自己一個人過生活。謝謝互相陪伴的日子，希望大家都可以變得更好。」暗示與王宗堯的情已逝，事後經媒體證實後承認分手。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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