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林鄭月娥：過去一年每人都要汲取教訓　安居樂業是市民的共同願望

社會 10:50 2020/06/09

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林鄭月娥表示，每人都要汲取教訓，市民希望可以有一個穩定安寧的環境，安居樂業。（林宇翔攝）

去年6月9日民陣發起反對《逃犯條例》修訂大遊行，主辦單位宣稱有103萬人上街，事隔一年，行政長官林鄭月娥表示，過去一年本港經歷的困難有目共睹，由於嚴峻局面引伸至今日的工作，每人都要汲取教訓，包括特區政府、立法會議員，香港是不能承受亂局，市民希望可以有一個穩定安寧的環境，安居樂業。

她又指，尤其是面對疫情引發全球性的經濟大衰退，更加需要一個穩定的環境回復正常生活，相信這是經歷12個月共同的願望。

對於限聚令仍實施，港府是基於甚麼因素讓海洋公園和書展重開，而不批准遊行集會，林鄭月娥回應指，有關禁止群組聚集的措施已實行2、3個月，唯一目的和精神是公共衞生，避免大群的聚集，但不等於所有活動不能進行，不同商業處所亦會有不同限制，如主題公園仍受到人數限制，沒有與限聚令有衝突。

她又指，若有人號召、安排、組織在某個地方，而人數多於8人，就是限聚令需要規範群組聚集的目的和精神。

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記者：陳子謙

林鄭月娥 逃犯條例 疫情 經濟 遊行集會

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