【派錢1萬】當局指海外合資格港人可經銀行電子登記或郵寄表格申領

▲ 當局指海外合資格港民可經銀行電子登記或郵寄表格申領1萬元。

政府向市民派放1萬元計劃，於6月21日起接受登記。財政司司長辦公室統籌專員王學玲表示，市民若於今月底前經網上登記，可以於7月8日開始收到錢，但提醒市民毋須急於登記領取，否則會對銀行網頁造成負荷。她又指，海外合資格香港永久居民可用銀行電子登記或郵寄表格申領。

王學玲今早接受電台訪問時指出，市民經電子登記申領1萬元是最簡單、方便、穩妥的做法，如市民在今月底或之前經網上登記，不論年齡，均可在7月8日開始收到錢；若於7月1日起才經網上登記，則會在7月9日開始收到，但她呼籲市民毋須急於首1、2天登記，否則會對銀行網頁造成負荷。她更提醒市民登記時不可以用聯名戶口。

被問到海外合資格香港永久居民的如何申請，她表示，合資格人士如有本地個人名義的銀行戶口但無網上理財服務，可登入銀行網頁了解是否有電子登記的方式，填寫所需資料後可提交申請，亦可下載表格郵寄回港以作申請。

王學玲又指，市民除了可經網上登記外，亦可以選擇填寫書面表格，交到銀行或郵政局，登記後約2星期，當局將會把1萬元存入所屬銀行戶口或經郵局取得支票。她又提到，如有關人士在精神上無行為能力，而其本身透過受託人領取綜援或公共褔利金，可按現行安排申領。當局會透過社署寄信予受託人，了解受託人是否代表受助人申領1萬元。

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責任編輯：郭詩詩