【那些我愛過的人】趙頌茹16年後再演TVB劇　單親媽媽阿Yu獨力賺錢養家湊兩女

▲ 趙頌茹久未演出TVB劇集。

TVB劇《那些我愛過的人》在昨晚（6月8日）首播，飾演孕婦Angela的阿Yu趙頌茹，已很久未有演TVB劇集，所以阿Yu在《那些我愛過的人》一出場即為觀眾帶來驚喜。而趙頌茹亦於社交平台發帖文，為有份演出的《那些我愛過的人》宣傳。

當年有「翻版鄭秀文」之稱的趙頌茹，自從與周永恒離婚後，早已表示暫未有再婚的打算，專心努力賺錢撫養兩個女兒。

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她寫道：

今晚睇咗 #那些我愛過的人

我也太討人厭了⋯⋯

#yudailys

▲ 趙頌茹為《那些我愛過的人》宣傳。（趙頌茹IG圖片）

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阿Yu受家暴離婚

趙頌茹上次演TVB劇已是2004年的《青出於藍》，此劇也是她首部演出的劇集，當時她與周永恒同演學生。

阿Yu與周永恒於2004年相戀，2010年結婚並在同年誕下長女周信希、兩年後誕下次女周愛希。

二人曾共度患難，不論是周永恒生腦瘤、婚外情等，可是後來因家暴問題，二人最終於2014年離婚收場。

▲ 趙頌茹於2004年拍攝《青出於藍》。（TVB截圖）

阿Yu與前夫斷絕來往

阿Yu曾於節目中憶述與周永恒離婚時的情況：「當日法庭寄了一份文件給我，當中提及『上述婚姻已破裂至無效』，那刻感覺是終於完結了，整個人鬆了口氣。」

當時的她是單方面提出離婚，因而需時很久，她自言經歷了很多，「結婚很容易，在律師樓簽個紙就可以，但離婚卻要做很多事，無論心靈上、步驟上的事情，導致我真是會想好多，例如將來我的婚姻會如何，不是簽個紙就可以。」

當她收到離婚協議書後便覺得：「我的人生開始新的一章，關掉它（往事）吧。」

▲ 趙頌茹於《那些我愛過的人》飾演孕婦。（TVB截圖）

趙頌茹自強不息

周永恒於前年再婚，去年底因被指街上鬧事，疑向警員下跪求情而再成焦點，不過後來周永恒自稱沒有下跪，只是在地上做「瑜伽」。

至於單親媽媽趙頌茹重新出發，女兒周信希和周愛希現在分別9歲和7歲，她獨自撫養兩女，努力工作自食其力，十分堅強。

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