【酒店優惠】帝京酒店推住宿優惠低至$1222　一家三口包豪華客房+自助晚餐淨食已回本【附更多優惠詳情】

▲ 帝京酒店推出住宿優惠套餐，簡直是回本之選！（圖片來源：帝京酒店）

不同酒店都推出Staycation食玩住優惠，帝京酒店近日都推出兩大驚喜優惠：「節慶住宿計劃」及「完美父親節住宿之旅」，優惠猶如買食送住，十分吸引！

節慶住宿計劃 HK$1,222起

此優惠包括兩人入住豪華客房一晚及免費享用花月庭全時段自助晚餐，而同行一位5歲以下小童可免費入住及免費食自助餐。

現時花月庭的自助晚餐以KIT KAT為主題（瀛”脆”樂滿FUN自助晚餐），客人可品嚐多款特色海鮮及KIT KAT朱古力特色的甜品，適合小朋友和大朋友！

此外，這計劃再額外送紅酒一支同精美朱古力，客人可免費使用健身中心的健身房及泳池，及可延遲退房至下午三時，是一家三口歡度家庭樂的好選擇。

這優惠低至HK$1,222，連服務費也只是HK$1,344.2，客人可猶如買食送住！本身花月庭自助晚餐正價成人每位HK$628起。

如兩位連服務費已是HK$1381.6，超出計劃價值，如果一家三口享用這計劃，人均連服務費只是HK$460.5。

有興趣人士可在官網訂房時選擇「節慶住宿計劃」，特別注意，週五、六入住價錢會比較貴，不過也十分超值！

推廣期：即日起至8月31日

完美父親節住宿之旅 HK$1,400

另外，帝京酒店推出了父親節優惠，兩位入住舒適寬闊的客房、並可於帝京軒享用價值HK$1,200父親節六道菜晚市套餐，再品嚐藍莓芝士蛋糕乙個（半磅），入住還會得到神秘禮品乙份。

客人亦可免費使用健身中心的健身房及泳池，及享有免費延遲退房時間至下午三時，可以和家人享受寧靜溫馨的時刻！

特別注意，如果想帶多一位家庭成員享用這優惠，只須另加HK$400附加費，便可以一同住宿及於帝京軒享用父親節晚市套餐。例如一家三口享用這住宿之旅，人均連服務費是$660。

推廣期：6月11日至30日

地址： 九龍太子道西193號

查詢及預訂： 2928 8822

訂房官網請【按此】

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責任編輯：王芷瑩