【懶人料理】日清官方教另類杯麵食法　3個步驟零失敗製作大阪燒

▲ 日清官方教另類杯麵食法，3個步驟零失敗製作大阪燒。

港人一向喜歡去日本旅行，但受新冠肺炎疫情影響，旅行計劃遙遙無期，若果心思思想吃日本美食，不妨自己動手製作。日本日清食品官方近日分享一款懶人料理，只需3個步驟即可製作大阪燒。

日本日清食品早前於Twitter發文，公開杯麵的另類懶人食法，利用5種食材，便可輕鬆製作「杯麵大阪燒」，食譜和步驟如下：

所需材料：

合味道杯麵 1個

雞蛋 1隻

椰菜 80克

麵粉 3湯匙

水 100毫升

步驟：

1.將杯麵放進保鮮袋內壓碎

2.把杯麵、雞蛋、椰菜絲、麵粉和水放進碗內拌匀

3.把攪拌好的材料倒進平底鑊，煎至兩邊金黃，即大功告成

日清「U.F.O炒麵」亦於官方Twitter分享另一款大阪燒食譜，改用了U.F.O特濃味炒麵，做法與前者相同。

所需材料：

U.F.O特濃味炒麵 1個

雞蛋 1隻

椰菜 80克

麵粉 4湯匙

水 120毫升

日清官方早前分享過，將雞蛋加入杯麵的湯中，再叮一叮，即可輕鬆製作美味的茶碗蒸，詳細食譜即看：【懶人料理】合味道公開另類杯麵食法 加雞蛋叮3分鐘輕鬆製作茶碗蒸

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢