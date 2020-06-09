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【酒店優惠】屯門悦品酒店情侶快閃度假優惠　420元起宿一宵包半自助午餐【內附連結】

休閒 11:40 2020/06/09

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

屯門悦品酒店推快閃度假優惠，周一至五住宿每晚420元起，包半自助午餐，圖為泰國主題高級客房。（酒店提供）

一到暑假又是一家大細出外旅遊的旺季，可惜今年因為疫情閞係，大家的外遊計劃都要告吹了。想預早歡度暑假並讓小朋友盡情放電？悦品度假酒店 ‧ 屯門推出的食住玩優惠，應該可以滿足家長及小朋友的要求了。

悦品度假酒店 ‧ 屯門由即日至6月30日，推出兩個食住玩優惠。

悦品度假酒店推親子住宿優惠，圖為其中一款主題家庭客房——企鵝家庭客房，用色繽紛，小朋友見到就最開心。（官方圖片）

親子住宿優惠

「童」樂暢玩住宿計劃可讓客人升級入住主題家庭客房一晚，酒店的客房均以不同主題裝潢，包括非洲、日本、泰國以希臘風格的裝飾，另有非常可愛的企鵝主題，部分特設家庭客房，適合一家大細入住。

希臘風格的家庭客房。（官方圖片）

現兩大兩小（11歲或以下小童）入住一晚只需$455起，連服務費$501起，客人更可獲酒精搓手液、Häagen Dazs雪糕及悦品小企鵝毛公仔多項贈品。套票亦包免費使用健身中心，小朋友更可到酒店內2,500平方呎的室內兒童樂園暢玩60分鐘，當中包括職業扮演活動、迷你波波池、彈跳城堡、兒童電動車等，讓小朋友玩過夠。

2,500平方呎的室內兒童樂園有多項遊樂設施。（官方圖片）

二人世界優惠

至於想過二人世界的愛侶，酒店的「食‧住‧玩優惠」正為大家而設。

屯門悦品酒店推快閃度假優惠，周一至五住宿每晚420元起，包半自助午餐。（酒店提供）

二人入住一晚連雙人半自助午餐只需$420起，連服務費$462起（星期六、日及公眾假期額外加$100，便可享雙人自助午餐）。另二人入住一晚連雙人半自助晚餐只需$500起，連服務費$550起（星期六、日及公眾假期額外加$150，便可享雙人海鮮薈‧萃自助晚餐）

所有套票可於酒店的The Platter餐廳尊享7折午餐及晚餐優惠。（官方圖片

以上所有套票，可於酒店的The Platter餐廳尊享7折午餐及晚餐優惠。

記者︰陳日言

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