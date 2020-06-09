【明星理財】衛詩雅慳家投資多年來從未失手　首次置業計錯數為供樓捱出病

▲ 衛詩雅股票置業買車投資從未失敗，首次置業計錯數付首期後戶口歸零。

藝人衛詩雅（Michelle）是出名的「慳妹」，省下來的錢全都用在投資方面。多年來投資從未失手，連買車都可以突然轉手賺錢，不過她近日受訪自爆在首次置業付完首期後，銀行戶口數字歸零，嚇得她立即通知經理人，要努力賺錢供款。

英皇小花衛詩雅入行12年，曾經歷過兩、三個月零收入的日子，身為「慳妹」的她設法開源節流，積極考牌學習新事物，最近更開始兼任YouTuber。於2017年首次置業的她早前收樓後，更化身「驗樓師」與網民分享投資成果。

【上車實錄】衛詩雅裝修新居慳到盡 5000元砌出售價2萬元組合活動櫃

▲ 衛詩雅一有空閒時間就去去進修考牌。（instagram圖片）

早前衛詩雅接受訪問，分享多年來的投資心得，憶起當年首次買樓時，以780萬購入啟德一個348呎的一房單位，付了兩成即156萬港元當作首期。首次買樓的衛詩雅因為計錯數，算漏了律師費用和款項，付清了首期後銀行戶口瞬間歸零。

【上車實錄】衛詩雅為慳錢上網買傢具 拍片分享網購要點提防中伏【有片】

▲ 英皇皇牌經理人霍汶希。（instagram圖片）

為供樓連拍3劇捱病開工

見到戶口數字被嚇得腳軟的她，用手機拍下照片傳給了經理人：「告訴她我沒錢了，要快點幫我找工作。」

為了供樓密密做的衛詩雅，當時同時開拍三套劇集，更試過連續三天沒睡覺，生病也照常工作，終於在三個月的期限內完成交易：「在香港要有一個『窩』的觀念好重，但是否同時會令自己失去更多？很感慨，我也不懂得回答。」

【開心速遞】張景淳事業低潮靠拍賣玩具糊口 「龔燁」興趣變投資賺逾6位數利潤

▲ 2017年衛詩雅買下人生首個單位。（instagram圖片）

慳妹消費模式

公認是「慳妹」的衛詩雅，平日常吃茶餐廳、坐公共交通工具、上網格價買便宜的東西，在她眼中有一套消費模式：「我的消費習慣是不會花錢在不增值的物件上，會買的都是『不會輸』的東西。」

試過在十分鐘內決定買入一部車，但由於需要訂貨，衛詩雅等了接近兩年才收到車，收車當下因為該款汽車突然被炒起，車行職員詢問她有否放車意願，衛詩雅想也不想便決定轉售車輛，即賺兩萬元。

【不斷增值】衛詩雅資產曬冷挑戰做「牌王」 逆境自強由住公屋變小富婆

▲ 多次來投資從未失手，衛詩雅自覺幸運。（經濟日報圖片）

在股票方面，試過因為聽錯朋友介紹的股票號碼，但因此意外賺錢，此後她便開始研究股票投資。她會從不同途徑收集100隻股票，從中挑選一、兩隻自己有興趣的，加緊研究該公司多年來的業績，再計算中位數，只要股價低於中位數便會入手：「過去半年於股票方面賺了50%，早前市場動盪都能夠賺到，我算是好好彩。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2