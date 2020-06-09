涉食宵夜時襲擊女同袍　40歲警長准保釋不得接觸9名同袍

▲ 涉襲擊女同袍的警長梁珏榮今於屯門裁判法院提堂，暫時毋須答辯，准保釋候訊。（經濟日報記者攝）

今年4月元朗食店外疑有警員食宵夜時發生肢體衝突，期間1名40歲男警長涉襲擊1名女警，被控1項普通襲擊罪，案件今（9日）於屯門裁判法院提堂。涉案警長暫時毋須答辯，案件押後至7月22日待辯方索取文件，警長准保釋候訊，期間不得接觸另外9名作為證人的同袍。

被告梁珏榮（40歲），報稱任職警長，被控1項普通襲擊罪，控罪指他於2020年4月19日，在元朗屏會街屏會中心外行人路上襲擊女子蘇伶雅。

案件今提堂，控方已準備答辯。辯方則申請押後案件以索取文件，並透露被告將聘請私人律師。控方不反對被告保釋，同時要求被告不得接觸案中9名證人，9人均為被告的同袍。裁判官批准辯方申請，押後案件至7月22日再提訊，警長准保釋候訊，期間不得接觸該9名證人。

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記者：林欣樂