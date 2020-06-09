【新冠肺炎】返港男童疑戴防疫手環搭西鐵　一文睇清跨境學童復課安排

▲ 有網民近日分享，朋友見到一名男子及兩名男童，疑似戴上防疫手環搭乘西鐵。

小四至中二學生本周一（8日）復課，有網民近日就分享，朋友見到一名男子及兩名男童，疑似戴上防疫手環搭乘西鐵。網民稱復課在即，身邊有家長表示，擔心自己的子女與男童同校，因此在網上分享事件，呼籲各位家長要小心。

有網民分享一幅截圖顯示，一名男子帶著兩名男童搭乘西鐵，手持行李箱。三人疑似戴著防疫手環，其中兩名男童把戴著的口罩拉低。

原帖者稱，相片攝於6月3日，是朋友搭西鐵往天水圍、元朗時拍下。因為有家長擔心小朋友與男童同校，害怕男童上學後會無人知悉，因此在網上分享事件。

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事件引發網上議論紛紛，有網民狠批：「仲吾（唔）帶（戴）口罩」、「危險呀！」亦有人指他們可能剛從內地抵港，正趕回居所隔離，但就被網民質疑「咁回家途中都應該帶好個口罩！細既（嘅）無意識，大既（嘅）都唔去教，唔洗（駛）旨意佢地識自律隔離14日。」

跨境學童復課安排

新冠肺炎疫情下，全港學校分階段復課，第2階段的小四至中二本周一復課，而中三至中五跨境學生則於下周一(6月15日)復課。現時本港的中三至中五級跨境學生約有2,500名。

教育局發言人表示，跨境學生的復課安排涉及多個範疇，包括港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制以至交通安排等。跨境學生的復課安排必須以師生及公眾的健康安全為主要考慮，同時兼顧各方面的承受能力，因此現時以中三至中五級為限。



出入境及交通安排

政府早前宣布，跨境學童可豁免14天強制檢疫。教育局強調豁免強制檢疫及有限度復課大原則，是必須以師生及公眾的健康安全為上。

而特區及深圳市政府會在兩個跨境口岸作出特別安排，方便有關跨境學生。每周星期一至星期五深圳灣會提早至上午6時30分至8時30分特別為南行跨境學生辦理入境檢查。福田／落馬洲支線口岸則特別於上午6時30分至8時30分（南行）以及下午2時至4時30分（北行）為跨境學生辦理出入境檢查。為避免學生與其他人士有不必要的社交接觸及減低感染風險，跨境學生會乘搭校巴直接往返港方管制站及學校，而學生在校巴上亦必須佩戴口罩，以確保衞生。



教育局發言人補充，為了減輕家長的經濟負擔，在復課約一個月期間，教育局會為這批跨境學生（中三至中五級）提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與平時一般公共交通工具車費的差額，因此可免除學生家庭的額外負擔。

過境及在校防疫措施

學生每天過境兩地時須配合兩地衞生防疫措施，包括體溫檢測及向衞生署人員遞交健康申報表、在校時學校負責的健康防疫監察，以及向深圳當局出示7天以內的核酸檢測陰性結果證明等。

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責任編輯：王俊賢