【港區國安法】涂謹申料內地憂慮立會選舉遂提早立法　劉兆佳相信中央有全盤計劃

▲ （經濟日報資料圖片）

港澳辦常務副主任張曉明昨於基本法30周年網上研討會提到，一定程度上認同中央出手處理港區國安法，是反對派和激進分離勢力逼出來。全國港澳研究會副會長劉兆佳亦稱，中央一直認為香港回歸後的問題屬政治問題，認同國安法是被反對派迫出來；民主黨議員涂謹申則稱，9月立會選舉才是推行港區國安法原因。

全國港澳研究會副會長劉兆佳今早接受港台《千禧年代》訪問時提到，認同張曉明的說法，認為中央一向認為香港回歸後的問題是政治問題，今次只是將心底想法講清楚，張曉明先講維護國家主權、統一，其次才講處理香港亂局，意味如果不制止外部勢力搞亂香港，任何事都不會做到。

劉兆佳稱，佔領運動後，中央對國際及香港形勢作全面的研究及分析，不認為中央只關注立法會選舉，而推行港區國安法，否則是看輕中央，相信中央是有全盤計劃逐步執行；又認為立港區國安法後，中央不需顧慮可能選出想顛覆國家的特首，肆意詆毀抹黑中央的言論會減少，港區國安法的效用不在於真正使用，因有關法律的存在已能發揮阻嚇作用，反而對香港民主有幫助。

民主黨立法會議員涂謹申則質疑，內地當局估計9月立法會選舉結果，建制派未必佔大多數，導致未來4年都不能立法，索性提早推行港區國安法；又估計北京未必打算設特別法庭審案，或由人大審核法官，可能只是極左人士主張或希望放風試探。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡