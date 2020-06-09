【愛妻號】林子善長文感謝太太愛的付出　暖爸公開婚姻保鮮法：經常讚老婆

▲ 林子善撰長文感激太太付出。

去年底，林子善與太太Kary誕下女兒小乖乖，正式做爸爸。林子善更辭任冰室老闆，專注發展演藝工作及照顧家庭。有女萬事足的林子善現凡事以家庭為先，不過近日他忙於拍攝新劇，相對投放較少時間照顧家庭，要靠老婆事事為家打點。

不過，林子善沒有因為工作而冷落老婆，反在社交平台撰長文大讚老婆為家付出的功勞，並分享夫妻相處之道，獲不少圈中人妻陳自瑤及麥雅緻等大讚。

▲ 林子善與太太非常恩愛。（Instagram圖片）

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子善感激太太付出

林子善憶述近日忙於拍劇及健身而分配較少時間在家庭上：

呢個POST係我頭先行行吓返屋企好想歌頌下我老婆平時對我嘅體諒，首先大家都知道做我呢行忙起上嚟非常忙碌，放工返屋企全家瞓緊起身返工全家仲瞓緊，因為好多時真係只瞓得幾個鐘頭，仲要好多時一放假，除咗休息之外通常都去咗做健身，尤其是近排操得密左時間分配少咗俾老婆同BB....

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但林子善的太太Kary就非常識做，把家打理得頭頭是道，令林子善大為感激太太不辭勞苦的付出與支持：

但我老婆都非常支持我做嘅一切，令到我更放心打好呢場仗，每個人都有佢自己嘅家庭，都有一本難念的經，但出嚟做事如果有個好似我咁嘅老婆真係非常幸福。 所以好感恩佢一直支持我，包括放棄做老闆佢都好支持，好似今晚咁操都咁夜成12點先返到屋企，佢每次見到我第一眼永遠都係笑，我個女同佢好似每朝起身見到我第一眼又係笑，所以好想喺度多謝佢嘅支持。

▲ 林子善近日忙於拍劇及健身，有感照顧家庭的時間減少。（Instagram圖片）

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夫妻相處

林子善又分享夫妻相處之道，作為愛妻號的他更向老婆表白：

我成日同好多兄弟講，放大老婆嘅優點縮小老婆嘅缺點，你想做皇帝就要將老婆變成皇后，多啲讚賞老婆同多聆聽佢嘅說話。如果你唔聽佢講嘢佢搵第二個聽，咁呢啲叫做捉蟲入pat pat你諗啦。我從來未怕過老婆因佢一直守護我，你都試吓出P讚自己老婆關係必定好，BIG BABY I LOVR YOU!

▲ 林子善去年榮升爸爸，女兒小乖乖現半歲大。（Instagram圖片）

林子善與太太Kary於2017年結婚，去年初宣佈懷有女兒，12月底出生。當時，林子善為照顧太太，便決心辭任做了7年的冰室老闆，做回全職演員，期望把更多時間分配在家庭。

女兒小乖乖出生後，林子善更變做愛女狂魔，不時在社交平台分享女兒可愛照。雖然有女萬事足，但他沒有忘記感激太太的付出，一家三口非常幸福。

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