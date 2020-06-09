【不速之客】紅耳鵯爸媽於天文台總部生蛋　職員拍下雀BB破殼而出學飛過程

▲ 紅耳鵯爸媽於天文台總部生蛋，雀BB破殼而出學飛過程全紀錄。

天文台總部青蔥幽靜，與熙來攘往的尖沙咀核心地段有著強烈對比。近日，有一對紅耳鵯父母（Red-whiskered Bulbul）選擇在天文台總部生蛋，職員發現之後，認真拍片紀錄牠們的成長片段，見證牠們由孵化到振翅飛翔的過程。影片搞鬼的配樂及對白更獲網民大讚用心！

天文台在官方Facebook公布喜訊，指出有一對紅耳鵯父母上個月在有130多年歷史的1883大樓築巢，更在5月4日產下3粒紅耳鵯蛋。媽媽努力孵蛋11日後，雀BB破殼而出。

▲ 紅耳鵯父母選擇在天文台總部的1883大樓築巢。（圖片來源：影片截圖）

職員每天記錄雀BB的狀態，牠們伸懶腰、睡覺、被餵食等過程都被拍低。他們又拍到雀爸雀媽相處的片段，牠們有時會公然放閃「錫錫」，但亦有時會互相打罵，非常有愛。

▲ 紅耳鵯父母在影片中亦有放閃。（圖片來源：影片截圖）

在雀爸雀媽悉心照顧下，雀BB成長得十分快，兩個星期之間已經「有毛有翼」，25日更終於「曉飛」，離開雀巢。雀巢裡只剩下一粒未孵出的紅耳鵯蛋。

▲ 雀BB約10日大的模樣。（圖片來源：影片截圖）

影片又拍到雀BB去到建築物一個暗斜的位置學飛，雀爸雀媽不斷示範拍翼及飛行，聰明的雀BB在看幾次後亦終於識飛。不過職員發現，雀BB似乎有點懶惰，經常靠在樹上及欄杆上休息。

▲ 其中一隻雀BB學飛的情況。（圖片來源：影片截圖）

即使雀爸雀媽不停搖動牠所站的樹枝，甚至借助彈力，雀BB仍然不為所動，穩如泰山地在樹上休息。天文台亦配上搞笑對白：「做咩唔飛啊？我數3聲一齊飛」。

▲ 天文台配上搞笑對白。（圖片來源：影片截圖）

影片得到超過6千網民讚好，不少人大讚後製用心，配樂及字幕到位。更有人向天文台道謝，表示影片讓他有機會感受一下目睹大自然新生命誕生、努力成長感動。

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責任編輯：李迦善