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【齊心抗疫】與林韋辰齊為基層下廚　吳岱融派愛心飯：不只飯盒是一份關懷

娛樂 12:40 2020/06/09

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

吳岱融、林韋辰化身星級大廚，為基層煮愛心飯同渡疫境。

受著新冠肺炎疫情影響，香港的經濟大受影響，不少「手停口停」的基層面臨著嚴重的生計問題。不少藝人出心又出力助基層，日前吳岱融與林韋辰受福幼基金會的邀請擔任義工，化身大廚和送貨員，為基層炮製愛心飯盒，希望跟大家同渡「疫境」。

兩位「愛心暖男」吳岱融及林韋辰化身「星級大廚」合力炮製「節瓜草菇炒魚鬆配溏心蛋」，由洗菜、切料、拋鑊，到後來包裝、運送及派發，兩位全部親力親為一手包辦。

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兩住「住家男」煮起菜來有板有眼。（福幼基金會圖片）

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吳岱融盼齊獻愛心

愛心飯盒二人親自派送到基層手上，希望大家能夠「有飯同享」，一同渡過這個「疫境」時刻，同時希望透過愛心行動，呼籲各界購買飯盒幫助食肆，保基層員工就業。

義工活動完成後，吳岱融表受媒體訪問時感慨稱：「人生真係有好多階段，現時是我這一生人從未遇過那麼大的疫情及逆境，真是好多人失業！我們今次派這個愛心飯盒，親身體會到一個飯盒對有些朋友來說真是好需要，今次可以參與福幼基金會這個善舉，覺得好開心，是個好好的體驗。希望大家將這個訊息傳開去，多點幫助有需要的朋友，大家一齊獻出愛心！」

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合共製作了100個飯盒。（福幼基金會圖片）

事後，吳岱融再在個人1Facebook發文，稱自己首次為這麼多人下廚：

能親手送上自己煮的飯有不一樣的感覺，不只一個飯盒...是一份關懷與慰問。

好感恩我可以出一分力，幫助一班正處於逆境的基層朋友，希望大家也捐款支持，集腋成裘！

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由星級大廚轉為送貨暖男。（福幼基金會圖片）

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而另一位星級大廚林韋辰亦分享道：「這次疫情令到香港好多低收入人士受到好大嘅影響，可以話係雪上加霜，我好感恩參與呢個慈善活動，我知道有好多有心人係背後出錢出力，希望呢一次活動不只是一次，更可以延續落去，幫助更多有需要嘅人士，請大家多多支持！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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