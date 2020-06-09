【新冠肺炎】政府研港版健康碼予內地澳門互通　何栢良憂檢測者驟增或未能負擔

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，惟日前沙田瀝源邨祿泉樓確診感染群組至今源頭仍未明，而港府亦正研「港版健康碼」，與內地及澳門政府研究互認安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良擔心，病毒檢測人數將會增加，政府未必能夠負擔，或影響病人及高危人士測試。

【新冠肺炎】袁國勇研究團隊證實嗅覺障礙是重要病徵 有患者需逾20天才恢復嗅覺

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受商台節目訪問時稱，2月初起亦有部分商貿人士出入境時獲豁免做測試，政府應考慮清楚相關人士需否做測試，否則予人防疫政策不一致和矛盾之感，同時亦應盡快交代一般市民做病毒檢測是否需要自費和預約。

【新冠肺炎】許樹昌料當局最快7月增病毒測試量 促簡化私家醫生取樣程序​​​​​​​

對於港府昨日公布海洋公園將於本周重開，何栢良則不太擔心，認為有關從業員應做檢測，避免主題公園出現群組感染，影響港人和旅客觀感；即使舉辦書展問題不大，但入場市民必須戴口罩及注重衞生，並呼籲市民行書展不應戴手套，因戴手套後反而會周圍摸，對衞生安全適得其反。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡