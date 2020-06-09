【明星減肥】梁漢文挑戰十日食肉減肥法　靠容祖兒推介餐單減磅有意外收穫【有片】

▲ 梁漢文公開開騷前食肉減肥法。

梁漢文（Edmond）為籌備即將舉行演唱會，而要積極塑身，早前Edmond公開了好友鄭秀文的減肥湯水餐單，惹來不少回響。近日梁漢文再度公開圈中流行的一個食肉減肥法，Edmond更指是劉德華當年開騷前曾採用曾成功減肥，於是他親身實測了十日，試驗能否成功減磅。

梁漢文早前按著鄭秀文的「縮水減肥雜菜湯」餐單，7日成功減了6磅，體重由155磅降至149.4磅，他並拍片公開整個減肥過程。

日前梁漢文又再度挑戰另一個相對極端的減肥方法，就是「食肉減肥法」！

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▲ 梁漢文再度挑戰另一減肥方法。（影片截圖）

Edmond指雖然早前Sammi的減肥湯水很見效，但對他這種「食肉獸」，餐餐只飲湯水很不容易，所以就想試試另一個方法。

梁漢文指不少歌手開演唱會只會食烚雞肉，而他知道劉德華開騷前，也曾採用「食肉減肥法」，雖然現時華仔是吃素，但據知當年華仔曾用方法，可是Edmond自言不敢向劉德華本尊求証，但華仔前助手就証實，食肉減肥法是奏效，並公開了十日內的減肥餐單，如下：

第一至四日，只可以食肉類，任何蔬菜生果、甜品、澱粉質要全戒 第五日至第十日，可以任何肉類+蔬菜 (食多少無限制，雞要去皮、免炸物)

此方法以十日一個療程，十日之後可以休息兩日，再開始另外一個十日療程，要有最佳效果，最好實行最少30日。

▲ Edmond用容祖兒的慢煮雞方法。（影片截圖）

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梁漢文約在5月20日左右開始實測，並拍片紀錄過程，包括到街市買肉類，又向明星好友查問有何健康的煮肉方法，同時在此期間亦有勤在健身室做運動。

當中謝霆鋒推介「Kimchi（泡菜）撈雞」。霆鋒指：「減肥最怕油同鹽，有何食物最有味道又最無油同鹽？泡菜有味是因為發酵出來，同時得幾個卡路里，十分健康。」

▲ 食肉減肥期間亦要加緊運動。（影片截圖）

容祖兒則向Edmond推介用「慢煮棒」，以約兩小時烹調雞肉，令肉質更軟又不失健康。

經過十日，Edmond上磅測成果，結果體重為149.2磅，比起測試前卻增加了1磅肌肉，不過與此同時體內脂肪卻減去0.3％，可見此方法比較針對消脂。

▲ Edmond自5月中起進行10日食肉減肥法。（影片截圖）

Edmond亦提醒任何人，如想進行這個減肥法，均需了解自己身體情況及最好諮詢醫生意見後才進行。

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