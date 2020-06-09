【派錢1萬】政府6月21日起派$10000 一文睇清多間銀行現金回贈及優惠
精明消費 13:08 2020/06/09
政府於今年2月表示，將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，政府近日再宣布1萬元現金津貼將於6月21日（日）起至出年年底接受申請。多間銀行紛紛推出抽獎及回贈計劃，吸引市民透過其銀行申請1萬元現金津貼。
現時有21間銀行參與現金發放計劃，當中包括虛擬銀行「眾安銀行ZA Bank」，申請者可以透過銀行網站或網上理財服務進行登記。以下為不同銀行的抽獎及回贈計劃：
|參與計劃的部分銀行
|回贈方式
|最高回贈金額
|恒生銀行
|抽獎
|$10,000
|渣打銀行
|抽獎
|$10,000
|中銀香港
|定期戶口利息
|$1,000
|大新銀行
|抽獎
|$10,000
|工銀亞洲
|現金回贈、禮券、抽獎
|$10,000
|東亞銀行
|抽獎
|$10,000
|滙豐銀行
|抽獎
|未公布
|ZA Bank眾安銀行
|現金回贈
|$1,000
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責任編輯：陳珈希