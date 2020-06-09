【派錢1萬】政府6月21日起派$10000　一文睇清多間銀行現金回贈及優惠

▲ 政府6月21日起派1萬元，不同銀行都推出抽獎及回贈計劃。

政府於今年2月表示，將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，政府近日再宣布1萬元現金津貼將於6月21日（日）起至出年年底接受申請。多間銀行紛紛推出抽獎及回贈計劃，吸引市民透過其銀行申請1萬元現金津貼。

現時有21間銀行參與現金發放計劃，當中包括虛擬銀行「眾安銀行ZA Bank」，申請者可以透過銀行網站或網上理財服務進行登記。以下為不同銀行的抽獎及回贈計劃：

參與計劃的部分銀行 回贈方式 最高回贈金額 恒生銀行 抽獎 $10,000 渣打銀行 抽獎 $10,000 中銀香港 定期戶口利息 $1,000 大新銀行 抽獎 $10,000 工銀亞洲 現金回贈、禮券、抽獎 $10,000 東亞銀行 抽獎 $10,000 滙豐銀行 抽獎 未公布 ZA Bank眾安銀行 現金回贈 $1,000

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責任編輯：陳珈希