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【派錢1萬】政府6月21日起派$10000　一文睇清多間銀行現金回贈及優惠

精明消費 13:08 2020/06/09

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熱門 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

政府6月21日起派1萬元，不同銀行都推出抽獎及回贈計劃。

政府於今年2月表示，將會為18歲或以上的香港永久性居民發放現金一萬元，政府近日再宣布1萬元現金津貼將於6月21日（日）起至出年年底接受申請。多間銀行紛紛推出抽獎及回贈計劃，吸引市民透過其銀行申請1萬元現金津貼。

現時有21間銀行參與現金發放計劃，當中包括虛擬銀行「眾安銀行ZA Bank」，申請者可以透過銀行網站或網上理財服務進行登記。以下為不同銀行的抽獎及回贈計劃：

參與計劃的部分銀行 回贈方式 最高回贈金額
恒生銀行 抽獎 $10,000
渣打銀行 抽獎 $10,000
中銀香港 定期戶口利息 $1,000
大新銀行 抽獎 $10,000
工銀亞洲 現金回贈、禮券、抽獎 $10,000
東亞銀行 抽獎 $10,000
滙豐銀行 抽獎 未公布
ZA Bank眾安銀行 現金回贈 $1,000

更多派錢1萬報導：

海外合資格人士申請方法：【下一頁

申請及書面登記8大Ｑ＆Ａ：【第二頁

政府6月21日父親節接受登記，21間銀行參與現金發放計劃：【第三頁

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責任編輯：陳珈希

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